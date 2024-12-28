Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев
Гатилов: конференция по защите палестинцев пройдет в Женеве до 18 марта
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости. Запрошенная Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН международная конференция по защите палестинского населения состоится в Женеве не позднее 18 марта 2025 года, Россия примет в ней активное участие, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"В соответствии с резолюцией ГА ООН в Женеве должна быть организована Конференция Сторон Четвертой женевской конвенции 1949 г. ("о защите гражданского населения"). Темой мероприятия станет обеспечение выполнения данной Конвенции на территории Палестины. Предполагается рассмотреть ряд важных вопросов применения международного гуманитарного права, прежде всего - в контексте ситуации в секторе Газа. Россия поддержала упомянутую резолюцию ГА ООН. Примем активное участие в подготовительных мероприятиях предстоящей Конференции, а также в самом форуме, который должен состояться не позднее 18 марта 2025 года", - сказал он.
В сентябре в МИД Швейцарии заявили РИА Новости, что страна проведет в течение шести месяцев конференцию по мерам защиты гражданского населения на оккупированных палестинских территориях по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будут приглашены все государства, подписавшие Женевские конвенции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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