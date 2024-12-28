Рейтинг@Mail.ru
Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 28.12.2024 (обновлено: 17:30 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/palestina-1991900622.html
Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев
Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев - РИА Новости, 28.12.2024
Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев
Запрошенная Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН международная конференция по защите палестинского населения состоится в Женеве не позднее 18 марта 2025 года, Россия РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:24:00+03:00
2024-12-28T17:30:00+03:00
в мире
израиль
россия
москва
геннадий гатилов
оон
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_0:220:3100:1964_1920x0_80_0_0_a324d438919c5d25fce21aae680c53d0.jpg
ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости. Запрошенная Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН международная конференция по защите палестинского населения состоится в Женеве не позднее 18 марта 2025 года, Россия примет в ней активное участие, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "В соответствии с резолюцией ГА ООН в Женеве должна быть организована Конференция Сторон Четвертой женевской конвенции 1949 г. ("о защите гражданского населения"). Темой мероприятия станет обеспечение выполнения данной Конвенции на территории Палестины. Предполагается рассмотреть ряд важных вопросов применения международного гуманитарного права, прежде всего - в контексте ситуации в секторе Газа. Россия поддержала упомянутую резолюцию ГА ООН. Примем активное участие в подготовительных мероприятиях предстоящей Конференции, а также в самом форуме, который должен состояться не позднее 18 марта 2025 года", - сказал он. В сентябре в МИД Швейцарии заявили РИА Новости, что страна проведет в течение шести месяцев конференцию по мерам защиты гражданского населения на оккупированных палестинских территориях по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будут приглашены все государства, подписавшие Женевские конвенции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241228/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f69d0b8d82c8ecd3f73957bd8b810465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, геннадий гатилов, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, Геннадий Гатилов, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия примет участие в международной конференции по защите палестинцев

Гатилов: конференция по защите палестинцев пройдет в Женеве до 18 марта

© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости. Запрошенная Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН международная конференция по защите палестинского населения состоится в Женеве не позднее 18 марта 2025 года, Россия примет в ней активное участие, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"В соответствии с резолюцией ГА ООН в Женеве должна быть организована Конференция Сторон Четвертой женевской конвенции 1949 г. ("о защите гражданского населения"). Темой мероприятия станет обеспечение выполнения данной Конвенции на территории Палестины. Предполагается рассмотреть ряд важных вопросов применения международного гуманитарного права, прежде всего - в контексте ситуации в секторе Газа. Россия поддержала упомянутую резолюцию ГА ООН. Примем активное участие в подготовительных мероприятиях предстоящей Конференции, а также в самом форуме, который должен состояться не позднее 18 марта 2025 года", - сказал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В сентябре в МИД Швейцарии заявили РИА Новости, что страна проведет в течение шести месяцев конференцию по мерам защиты гражданского населения на оккупированных палестинских территориях по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будут приглашены все государства, подписавшие Женевские конвенции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Цель: остановить войну — но ненадолго
28 ноября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияМоскваГеннадий ГатиловООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала