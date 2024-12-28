https://ria.ru/20241228/ovchinskiy-1991748187.html

Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами

Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами - РИА Новости, 28.12.2024

Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами

В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:05:00+03:00

2024-12-28T10:05:00+03:00

2024-12-28T13:01:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, ФОК возведут вблизи Бутовского лесопарка по адресу: улица Поляны, владение 12, участок 2."На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятия футболом, тренажерные залы для проведения многофункциональных тренировок. На втором уровне предусматривается зона детского клуба и комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем уровне – административные помещения, места для занятий йогой и пилатесом", – приводит его слова пресс-служба департамента.В сообщении также указывается, что на территории спорткомплекса будут два открытых теннисных корта и футбольное поле. При этом автовладельцы смогут оставить машину на гостевой парковке, рассчитанной на 161 машино-место.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991571508.html

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