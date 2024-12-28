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Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами - РИА Новости, 28.12.2024
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10:05 28.12.2024 (обновлено: 13:01 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ovchinskiy-1991748187.html
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами - РИА Новости, 28.12.2024
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами
В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:05:00+03:00
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москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, ФОК возведут вблизи Бутовского лесопарка по адресу: улица Поляны, владение 12, участок 2."На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятия футболом, тренажерные залы для проведения многофункциональных тренировок. На втором уровне предусматривается зона детского клуба и комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем уровне – административные помещения, места для занятий йогой и пилатесом", – приводит его слова пресс-служба департамента.В сообщении также указывается, что на территории спорткомплекса будут два открытых теннисных корта и футбольное поле. При этом автовладельцы смогут оставить машину на гостевой парковке, рассчитанной на 161 машино-место.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами

Овчинский: в Северном Бутове откроют ФОК с футбольным полем и теннисными кортами

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, ФОК возведут вблизи Бутовского лесопарка по адресу: улица Поляны, владение 12, участок 2.
"На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятия футболом, тренажерные залы для проведения многофункциональных тренировок. На втором уровне предусматривается зона детского клуба и комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем уровне – административные помещения, места для занятий йогой и пилатесом", – приводит его слова пресс-служба департамента.
В сообщении также указывается, что на территории спорткомплекса будут два открытых теннисных корта и футбольное поле. При этом автовладельцы смогут оставить машину на гостевой парковке, рассчитанной на 161 машино-место.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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