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Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами - РИА Новости, 28.12.2024
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами
В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:05:00+03:00
2024-12-28T10:05:00+03:00
2024-12-28T13:01:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, ФОК возведут вблизи Бутовского лесопарка по адресу: улица Поляны, владение 12, участок 2."На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятия футболом, тренажерные залы для проведения многофункциональных тренировок. На втором уровне предусматривается зона детского клуба и комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем уровне – административные помещения, места для занятий йогой и пилатесом", – приводит его слова пресс-служба департамента.В сообщении также указывается, что на территории спорткомплекса будут два открытых теннисных корта и футбольное поле. При этом автовладельцы смогут оставить машину на гостевой парковке, рассчитанной на 161 машино-место.
https://ria.ru/20241227/moskva-1991571508.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Северном Бутове построят ФОК с футбольным полем и кортами
Овчинский: в Северном Бутове откроют ФОК с футбольным полем и теннисными кортами
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Северном Бутове на юго-западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) более чем на 10 тысяч квадратных метров с футбольным полем и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, ФОК возведут вблизи Бутовского лесопарка по адресу: улица Поляны, владение 12, участок 2.
"На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятия футболом, тренажерные залы для проведения многофункциональных тренировок. На втором уровне предусматривается зона детского клуба и комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем уровне – административные помещения, места для занятий йогой и пилатесом", – приводит его слова пресс-служба департамента.
В сообщении также указывается, что на территории спорткомплекса будут два открытых теннисных корта и футбольное поле. При этом автовладельцы смогут оставить машину на гостевой парковке, рассчитанной на 161 машино-место.