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В ГД внесут проект о выплате пенсионерам на покупку топлива для отопления - РИА Новости, 28.12.2024
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15:03 28.12.2024 (обновлено: 15:08 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/otoplenie-1991873199.html
В ГД внесут проект о выплате пенсионерам на покупку топлива для отопления
В ГД внесут проект о выплате пенсионерам на покупку топлива для отопления - РИА Новости, 28.12.2024
В ГД внесут проект о выплате пенсионерам на покупку топлива для отопления
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:03:00+03:00
2024-12-28T15:08:00+03:00
общество
жкх
сергей миронов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет, проживающих в домах без центрального отопления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в субботу на рассмотрение Госдумы. "Законопроектом предлагается для лиц старше 70 лет (как социально уязвимой категории), проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, установить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку топлива (а равно компенсацию понесённых затрат на его приобретение) для обогрева жилища (дров, угля и так далее)", - сказано в пояснительной записке. Выплаты предлагается предоставлять территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счёт федерального бюджета. Согласно сопроводительным документам, для снижения затрат на отопление во многих регионах разрешено самостоятельно заготавливать дрова, но это трудно делать пожилым людям, которые не могут справиться с этой задачей, и государственная помощь на приобретение топлива существует, но выделяемых сумм недостаточно.
https://ria.ru/20241225/lgota-1991268435.html
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общество, жкх, сергей миронов, госдума рф, россия
Общество, ЖКХ, Сергей Миронов, Госдума РФ, Россия
В ГД внесут проект о выплате пенсионерам на покупку топлива для отопления

В ГД внесут проект о выплате 10 тыс руб для пожилых людей, живущих без отопления

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет, проживающих в домах без центрального отопления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в субботу на рассмотрение Госдумы.
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"Законопроектом предлагается для лиц старше 70 лет (как социально уязвимой категории), проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, установить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку топлива (а равно компенсацию понесённых затрат на его приобретение) для обогрева жилища (дров, угля и так далее)", - сказано в пояснительной записке.
Выплаты предлагается предоставлять территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования за счёт федерального бюджета.
Согласно сопроводительным документам, для снижения затрат на отопление во многих регионах разрешено самостоятельно заготавливать дрова, но это трудно делать пожилым людям, которые не могут справиться с этой задачей, и государственная помощь на приобретение топлива существует, но выделяемых сумм недостаточно.
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