Рейтинг@Mail.ru
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 28.12.2024 (обновлено: 03:32 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/oruzhie-1991782493.html
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий - РИА Новости, 28.12.2024
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий
Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:29:00+03:00
2024-12-28T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
нижний тагил
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985547998_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_37986624fc1f507dd3ad6ed825f62677.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий, сообщили РИА Новости в концерне. Специалисты из Нижнего Тагила изучали, в частности, немецкий танк Leopard 2A6. При этом некоторые зарубежные СМИ отмечали, что танки Leopard 2A6 не были произведены для экспорта, взяты из резервов бундесвера, а это значит, что в бронемашинах есть более чувствительные технологии. "Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет", - сказал представитель "Уралвагонзавода".
https://ria.ru/20240913/alaudinov-1972486640.html
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985547998_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_90833cbbfd2dd9463948fd8c5ed3ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нижний тагил, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Нижний Тагил, Уралвагонзавод
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий

"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий, сообщили РИА Новости в концерне.
Специалисты из Нижнего Тагила изучали, в частности, немецкий танк Leopard 2A6. При этом некоторые зарубежные СМИ отмечали, что танки Leopard 2A6 не были произведены для экспорта, взяты из резервов бундесвера, а это значит, что в бронемашинах есть более чувствительные технологии.
"Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет", - сказал представитель "Уралвагонзавода".
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ВСУ потеряли почти всю западную технику в Курской области, заявил Алаудинов
13 сентября, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииНижний ТагилУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала