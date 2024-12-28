https://ria.ru/20241228/oruzhie-1991782493.html

Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий

Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий - РИА Новости, 28.12.2024

Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий

Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:29:00+03:00

2024-12-28T03:29:00+03:00

2024-12-28T03:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

нижний тагил

уралвагонзавод

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий, сообщили РИА Новости в концерне. Специалисты из Нижнего Тагила изучали, в частности, немецкий танк Leopard 2A6. При этом некоторые зарубежные СМИ отмечали, что танки Leopard 2A6 не были произведены для экспорта, взяты из резервов бундесвера, а это значит, что в бронемашинах есть более чувствительные технологии. "Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет", - сказал представитель "Уралвагонзавода".

https://ria.ru/20240913/alaudinov-1972486640.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, нижний тагил, уралвагонзавод