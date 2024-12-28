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Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий - РИА Новости, 28.12.2024
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий
Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:29:00+03:00
2024-12-28T03:29:00+03:00
2024-12-28T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
нижний тагил
уралвагонзавод
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разборка и исследования конструкторами "Уралвагонзавода" подбитой в ходе СВО западной техники показали отсутствие в ее конструкции прорывных технологий, сообщили РИА Новости в концерне. Специалисты из Нижнего Тагила изучали, в частности, немецкий танк Leopard 2A6. При этом некоторые зарубежные СМИ отмечали, что танки Leopard 2A6 не были произведены для экспорта, взяты из резервов бундесвера, а это значит, что в бронемашинах есть более чувствительные технологии. "Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет", - сказал представитель "Уралвагонзавода".
https://ria.ru/20240913/alaudinov-1972486640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нижний тагил, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Нижний Тагил, Уралвагонзавод
Разборка подбитой западной техники показала отсутствие прорывных технологий
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий