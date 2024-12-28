https://ria.ru/20241228/orenburzhe-1991850526.html

В Оренбуржье выросло число субъектов МСП, поставляющих продукцию за рубеж

В Оренбуржье выросло число субъектов МСП, поставляющих продукцию за рубеж - РИА Новости, 28.12.2024

В Оренбуржье выросло число субъектов МСП, поставляющих продукцию за рубеж

Прирост субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области, поставляющих продукцию на внешние рынки, вырос на 13,5%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:24:00+03:00

2024-12-28T13:24:00+03:00

2024-12-28T13:24:00+03:00

твой бизнес

оренбургская область

сша

денис паслер

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прирост субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области, поставляющих продукцию на внешние рынки, вырос на 13,5%, сообщает пресс-служба правительства региона. Там отметили, что объем внешней торговли региона в 2024 году вырос на 10% к уровню прошлого года. "В Оренбуржье в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" ведется системная работа по расширению и укреплению торгово-экономического сотрудничества с иностранными компаниями. Сегодня оренбургские предприятия и организации осуществляют торговлю с 72 странами мира", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. За девять месяцев 558 предприятий экспортировали свою продукцию за рубеж. Из них 530 являются субъектами МСП. "Предприятия Оренбуржья экспортировали продукции на сумму около 1,9 миллиарда долларов США, что составляет 110,4% к уровню соответствующего периода 2023 года. Кроме этого, на 13,5% отмечен прирост субъектов малого и среднего предпринимательства, поставляющих продукцию на внешние рынки. В общей сложности за девять месяцев 558 предприятий экспортировали свою продукцию за рубеж. Из них 530 являются субъектами МСП", – сказал вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. Так, более половины регионального экспорта (55,5%) в январе – сентябре 2024 года составила продукция топливно-энергетического комплекса. Это на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля черной металлургии – 27,3% всего регионального экспорта (рост на 4,4%). Рост несырьевых неэнергетических товаров за три квартала 2024 года составил 8,9%. Их доля в общем объеме экспорта Оренбургской области составила 44,4%. Импорт региона оценивается в более 380 миллионов долларов США, увеличившись на 7,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20241228/eksperiment-1991833664.html

https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html

оренбургская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, сша, денис паслер, твой бизнес – новости