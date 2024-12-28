https://ria.ru/20241228/obstrely-1991778457.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.12.2024

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:23:00+03:00

2024-12-28T01:23:00+03:00

2024-12-28T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено шесть боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.

https://ria.ru/20241225/gorlovka-1991314719.html

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донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия