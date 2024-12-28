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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:23 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/obstrely-1991778457.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.12.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:23:00+03:00
2024-12-28T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено шесть боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20241225/gorlovka-1991314719.html
https://ria.ru/20241227/vsu-1991746568.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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Как уточняет СЦКК, всего было выпущено шесть боеприпасов.
Кроме того, в представительство поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
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