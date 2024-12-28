https://ria.ru/20241228/obstrely-1991778457.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.12.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:23:00+03:00
2024-12-28T01:23:00+03:00
2024-12-28T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено шесть боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20241225/gorlovka-1991314719.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов