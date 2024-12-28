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ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/obstrel-1991832656.html
ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:44:00+03:00
2024-12-28T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно опубликованной сводке губернатора, в пятницу от ударов ВСУ пострадали девять районов и муниципальных округов региона. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами и атаковали 34 беспилотниками, включая сброшенные с дронов два взрывных устройства. В результате ранены пять человек. Четверо после оказания медпомощи лечатся амбулаторно, один из пострадавших госпитализирован в областную больницу в состоянии средней тяжести. Среди повреждений – линия электропередачи, административное здание, четыре жилых дома, автобус и четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел. "В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам с помощью двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО... В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское совершены атаки двух беспилотников", – написал Гладков. Кроме того, по информации главы региона, система ПВО сбила четыре беспилотника над Валуйским муниципальным округом и один – над Вейделевским районом. "В Волоконовском районе сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселёв атакованы 7 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль ранены двое… В Грайворонском муниципальном округе сёла Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам 2 беспилотников", – добавил Гладков. Он уточнил, что по сёлам Валуй, Верхососна и Палатово Красногвардейского района нанесли удары пять БПЛА, два из них сбиты системой ПВО. В селе Палатово из-за атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Посёлок Прилесье и село Колотиловка Краснояружского района обстреляны с помощью семи снарядов, с БПЛА там сброшены два взрывных устройства. Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки восьми беспилотников, шесть из которых были сбиты. В селе Муром ранен мужчина в результате атаки БПЛА на автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ 50 раз за сутки атаковали Белгородскую область снарядами и дронами

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно опубликованной сводке губернатора, в пятницу от ударов ВСУ пострадали девять районов и муниципальных округов региона. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами и атаковали 34 беспилотниками, включая сброшенные с дронов два взрывных устройства. В результате ранены пять человек. Четверо после оказания медпомощи лечатся амбулаторно, один из пострадавших госпитализирован в областную больницу в состоянии средней тяжести. Среди повреждений – линия электропередачи, административное здание, четыре жилых дома, автобус и четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел.
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Белгородском районе посёлок Малиновка, а также село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам с помощью двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО... В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское совершены атаки двух беспилотников", – написал Гладков.
Кроме того, по информации главы региона, система ПВО сбила четыре беспилотника над Валуйским муниципальным округом и один – над Вейделевским районом.
"В Волоконовском районе сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселёв атакованы 7 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль ранены двое… В Грайворонском муниципальном округе сёла Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам 2 беспилотников", – добавил Гладков.
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Он уточнил, что по сёлам Валуй, Верхососна и Палатово Красногвардейского района нанесли удары пять БПЛА, два из них сбиты системой ПВО. В селе Палатово из-за атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Посёлок Прилесье и село Колотиловка Краснояружского района обстреляны с помощью семи снарядов, с БПЛА там сброшены два взрывных устройства.
Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки восьми беспилотников, шесть из которых были сбиты. В селе Муром ранен мужчина в результате атаки БПЛА на автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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