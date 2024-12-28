ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ 50 раз за сутки атаковали Белгородскую область снарядами и дронами
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно опубликованной сводке губернатора, в пятницу от ударов ВСУ пострадали девять районов и муниципальных округов региона. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами и атаковали 34 беспилотниками, включая сброшенные с дронов два взрывных устройства. В результате ранены пять человек. Четверо после оказания медпомощи лечатся амбулаторно, один из пострадавших госпитализирован в областную больницу в состоянии средней тяжести. Среди повреждений – линия электропередачи, административное здание, четыре жилых дома, автобус и четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел.
"В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам с помощью двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО... В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское совершены атаки двух беспилотников", – написал Гладков.
Кроме того, по информации главы региона, система ПВО сбила четыре беспилотника над Валуйским муниципальным округом и один – над Вейделевским районом.
"В Волоконовском районе сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселёв атакованы 7 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль ранены двое… В Грайворонском муниципальном округе сёла Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам 2 беспилотников", – добавил Гладков.
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Он уточнил, что по сёлам Валуй, Верхососна и Палатово Красногвардейского района нанесли удары пять БПЛА, два из них сбиты системой ПВО. В селе Палатово из-за атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Посёлок Прилесье и село Колотиловка Краснояружского района обстреляны с помощью семи снарядов, с БПЛА там сброшены два взрывных устройства.
Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки восьми беспилотников, шесть из которых были сбиты. В селе Муром ранен мужчина в результате атаки БПЛА на автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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