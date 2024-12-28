https://ria.ru/20241228/obstrel-1991832656.html

ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:44:00+03:00

2024-12-28T12:44:00+03:00

2024-12-28T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз атаковали Белгородскую область снарядами и беспилотниками, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно опубликованной сводке губернатора, в пятницу от ударов ВСУ пострадали девять районов и муниципальных округов региона. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами и атаковали 34 беспилотниками, включая сброшенные с дронов два взрывных устройства. В результате ранены пять человек. Четверо после оказания медпомощи лечатся амбулаторно, один из пострадавших госпитализирован в областную больницу в состоянии средней тяжести. Среди повреждений – линия электропередачи, административное здание, четыре жилых дома, автобус и четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел. "В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также село Вергилевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам с помощью двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО... В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское совершены атаки двух беспилотников", – написал Гладков. Кроме того, по информации главы региона, система ПВО сбила четыре беспилотника над Валуйским муниципальным округом и один – над Вейделевским районом. "В Волоконовском районе сёла Борисовка и Тишанка, а также хутор Киселёв атакованы 7 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Борисовка в результате детонации дрона о легковой автомобиль ранены двое… В Грайворонском муниципальном округе сёла Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам 2 беспилотников", – добавил Гладков. Он уточнил, что по сёлам Валуй, Верхососна и Палатово Красногвардейского района нанесли удары пять БПЛА, два из них сбиты системой ПВО. В селе Палатово из-за атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Посёлок Прилесье и село Колотиловка Краснояружского района обстреляны с помощью семи снарядов, с БПЛА там сброшены два взрывных устройства. Губернатор добавил, что в Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки восьми беспилотников, шесть из которых были сбиты. В селе Муром ранен мужчина в результате атаки БПЛА на автомобиль. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20241222/terrorizm-1990668345.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

муром

белгородский район

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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины