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Татьяна Навка оценила праздничную атмосферу Недели красоты в Манеже - РИА Новости, 28.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:25 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/navka-1991924296.html
Татьяна Навка оценила праздничную атмосферу Недели красоты в Манеже
Татьяна Навка оценила праздничную атмосферу Недели красоты в Манеже - РИА Новости, 28.12.2024
Татьяна Навка оценила праздничную атмосферу Недели красоты в Манеже
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила II Московскую неделю красоты в Манеже и выразила благодарность мэру столицы за развитие города, сообщает... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:25:00+03:00
2024-12-28T20:25:00+03:00
культура
татьяна навка
россия
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила II Московскую неделю красоты в Манеже и выразила благодарность мэру столицы за развитие города, сообщает пресс-служба Недели. II Московская неделя красоты, которая проходит с 26 по 29 декабря в выставочном центре "Манеж", стала одной из главных площадок предновогоднего сезона. Ее организаторы подготовили обширную программу: бесплатные мастер-классы популярных видеоблогеров, топ-визажистов и парикмахеров, семинары, благотворительные акции. На выставке-ярмарке представлены сотни российских брендов, предлагающих косметику, товары для ухода, украшения и подарки. "Москва — лучший город в мире! Самый красивый, модный, чистый и культурный. То, что Сергей Семенович сделал с Москвой — это потрясающе. Хотелось бы, чтобы такие мэры были в каждом городе страны!" — привели в пресс-службе слова Навки. Олимпийская чемпионка также напомнила, что ее команда вместе с Петром Чернышевым участвует в проекте "Зима в Москве", выступая на катках столицы. "Мы показываем сказки, радуем гостей и создаем атмосферу настоящего Нового года. В Москве все продумано для людей — и парки, и катки, и ярмарки. Хочется гулять, петь, пить глинтвейн и наслаждаться этим волшебством!" - поделилась она.
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татьяна навка, россия, москва
Культура, Татьяна Навка, Россия, Москва
Татьяна Навка оценила праздничную атмосферу Недели красоты в Манеже

Татьяна Навка на Московской неделе красоты поблагодарила мэра за праздник

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели красотыФигуристка Татьяна Навка на Московской неделе красоты
Фигуристка Татьяна Навка на Московской неделе красоты - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Фигуристка Татьяна Навка на Московской неделе красоты
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила II Московскую неделю красоты в Манеже и выразила благодарность мэру столицы за развитие города, сообщает пресс-служба Недели.
II Московская неделя красоты, которая проходит с 26 по 29 декабря в выставочном центре "Манеж", стала одной из главных площадок предновогоднего сезона. Ее организаторы подготовили обширную программу: бесплатные мастер-классы популярных видеоблогеров, топ-визажистов и парикмахеров, семинары, благотворительные акции. На выставке-ярмарке представлены сотни российских брендов, предлагающих косметику, товары для ухода, украшения и подарки.
"Москва — лучший город в мире! Самый красивый, модный, чистый и культурный. То, что Сергей Семенович сделал с Москвой — это потрясающе. Хотелось бы, чтобы такие мэры были в каждом городе страны!" — привели в пресс-службе слова Навки.
Олимпийская чемпионка также напомнила, что ее команда вместе с Петром Чернышевым участвует в проекте "Зима в Москве", выступая на катках столицы.
"Мы показываем сказки, радуем гостей и создаем атмосферу настоящего Нового года. В Москве все продумано для людей — и парки, и катки, и ярмарки. Хочется гулять, петь, пить глинтвейн и наслаждаться этим волшебством!" - поделилась она.
 
КультураТатьяна НавкаРоссияМосква
 
 
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