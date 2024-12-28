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Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой - РИА Новости, 28.12.2024
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20:20 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/natsionalisty-1991923681.html
Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой
Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой - РИА Новости, 28.12.2024
Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой
Серьезной экстремистской угрозой является усиление националистических формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами, следует из стратегии РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:20:00+03:00
2024-12-28T20:20:00+03:00
общество
украина
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серьезной экстремистской угрозой является усиление националистических формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920449.html
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общество, украина, россия
Общество, Украина, Россия
Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой

Путин назвал усиление националистов на Украине и в мире серьезной угрозой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серьезной экстремистской угрозой является усиление националистических формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин признал экстремизм угрозой суверенитету России
Вчера, 19:38
 
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