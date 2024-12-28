https://ria.ru/20241228/natsionalisty-1991923681.html

Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой

Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой - РИА Новости, 28.12.2024

Путин назвал усиление националистов серьезной экстремистской угрозой

Серьезной экстремистской угрозой является усиление националистических формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами, следует из стратегии РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:20:00+03:00

2024-12-28T20:20:00+03:00

2024-12-28T20:20:00+03:00

общество

украина

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серьезной экстремистской угрозой является усиление националистических формирований, в том числе на Украине, поддерживаемых внешними силами, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920449.html

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общество, украина, россия