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Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили - РИА Новости, 28.12.2024
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10:21 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/moskva-1991803413.html
Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили
Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили - РИА Новости, 28.12.2024
Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий",... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:21:00+03:00
2024-12-28T10:21:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализовали масштабный проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, привели в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что мероприятия не затрагивали заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах только отремонтировали уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. "В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, установили садово-парковую мебель, оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов привели в порядок парк 70-летия битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. На берегу Малого Строгинского затона появились четыре смотровые площадки в виде балкончиков. Он пояснил, что на этом участке также привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки, одна из которых превратилась в спорткластер, где можно найти панна-футбол, настольный теннис, воркаут и волейбол, а на второй смонтировали воркаут-комплексы и установили тренажеры под навесом.
https://ria.ru/20240619/moskva-1953929991.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили

Заммэра Москвы Бирюков: в парке "Москворецкий" благоустроили часть территории

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВ Москве благоустроили часть парка "Москворецкий"
В Москве благоустроили часть парка Москворецкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализовали масштабный проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, привели в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВ Москве благоустроили часть парка "Москворецкий"
В Москве благоустроили часть парка Москворецкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
В Москве благоустроили часть парка "Москворецкий"
Заммэра подчеркнул, что мероприятия не затрагивали заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах только отремонтировали уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.
"В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, установили садово-парковую мебель, оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов привели в порядок парк 70-летия битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. На берегу Малого Строгинского затона появились четыре смотровые площадки в виде балкончиков.
Он пояснил, что на этом участке также привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки, одна из которых превратилась в спорткластер, где можно найти панна-футбол, настольный теннис, воркаут и волейбол, а на второй смонтировали воркаут-комплексы и установили тренажеры под навесом.
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