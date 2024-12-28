https://ria.ru/20241228/moskva-1991803413.html

Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили

Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили - РИА Новости, 28.12.2024

Бирюков: часть парка "Москворецкий" в Москве благоустроили

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий",... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:21:00+03:00

2024-12-28T10:21:00+03:00

2024-12-28T10:21:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализовали масштабный проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, привели в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что мероприятия не затрагивали заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах только отремонтировали уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. "В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, установили садово-парковую мебель, оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов привели в порядок парк 70-летия битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. На берегу Малого Строгинского затона появились четыре смотровые площадки в виде балкончиков. Он пояснил, что на этом участке также привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки, одна из которых превратилась в спорткластер, где можно найти панна-футбол, настольный теннис, воркаут и волейбол, а на второй смонтировали воркаут-комплексы и установили тренажеры под навесом.

https://ria.ru/20240619/moskva-1953929991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков