https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991782175.html
Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ
Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 28.12.2024
Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ
Сотни тысяч человек участвуют на Украине в схемах с мошенническими звонками на номера россиян, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:12:00+03:00
2024-12-28T03:12:00+03:00
2024-12-28T04:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Сотни тысяч человек участвуют на Украине в схемах с мошенническими звонками на номера россиян, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Это в подавляющем большинстве украинцы, у них сотни тысяч людей вовлечены в эти мошеннические схемы – они это называют "офисами". Там этих офисов порядка трех тысяч, в некоторых городах, как в Днепропетровске (украинское название Днепр – ред.), уже заметная часть населения в них работает – более шестидесяти тысяч человек. То есть это полноценная отрасль злодейской экономики", – сообщил РИА Новости эксперт. Ранее он рассказал, что россияне ежедневно получают до 20 миллионов звонков с украинских мошеннических номеров. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
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РИА Новости
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украина, днепропетровск, днепр (город), роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год, в мире
Украина, Днепропетровск, Днепр (город), Роман Силантьев, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Новый год, В мире
Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ
МГЛУ: сотни тысяч украинцев участвуют в мошеннических звонках на номера россиян