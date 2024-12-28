https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991782175.html

Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ

Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ - РИА Новости, 28.12.2024

Сотни тысяч украинцев вовлечены в мошеннические схемы, заявили в МГЛУ

Сотни тысяч человек участвуют на Украине в схемах с мошенническими звонками на номера россиян, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:12:00+03:00

2024-12-28T03:12:00+03:00

2024-12-28T04:35:00+03:00

украина

днепропетровск

днепр (город)

роман силантьев

владимир путин

генеральная прокуратура рф

новый год

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Сотни тысяч человек участвуют на Украине в схемах с мошенническими звонками на номера россиян, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Это в подавляющем большинстве украинцы, у них сотни тысяч людей вовлечены в эти мошеннические схемы – они это называют "офисами". Там этих офисов порядка трех тысяч, в некоторых городах, как в Днепропетровске (украинское название Днепр – ред.), уже заметная часть населения в них работает – более шестидесяти тысяч человек. То есть это полноценная отрасль злодейской экономики", – сообщил РИА Новости эксперт. Ранее он рассказал, что россияне ежедневно получают до 20 миллионов звонков с украинских мошеннических номеров. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

https://realty.ria.ru/20241225/moshenniki-1990937342.html

украина

днепропетровск

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, днепропетровск, днепр (город), роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год, в мире