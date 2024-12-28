https://ria.ru/20241228/migranty-1991927750.html
В стратегии по экстремизму оценили роль деятельности трудовых мигрантов
В стратегии по экстремизму оценили роль деятельности трудовых мигрантов - РИА Новости, 28.12.2024
В стратегии по экстремизму оценили роль деятельности трудовых мигрантов
В отдельных субъектах России трудовые мигранты вовлекаются в террористические организации, распространяют радикальные идеи, следует из стратегии противодействия РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:57:00+03:00
2024-12-28T20:57:00+03:00
2024-12-28T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В отдельных субъектах России трудовые мигранты вовлекаются в террористические организации, распространяют радикальные идеи, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, является сложившаяся в отдельных субъектах и населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная ситуация с противоправной деятельностью мигрантов, которая оказывает негативное влияние на межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения, нарушает исторически сложившийся национальный и религиозный баланс в ущерб безопасности российского государства. Кроме того, трудовые мигранты, прибывающие в Российскую Федерацию, вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи, участвуют в публичных мероприятиях, не согласованных с исполнительными органами субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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общество, россия
В стратегии по экстремизму оценили роль деятельности трудовых мигрантов
Стратегия по экстремизму: трудовые мигранты в РФ распространяют радикальные идеи