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На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы - РИА Новости, 28.12.2024
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06:39 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/merkuris-1991788239.html
На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы
На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы - РИА Новости, 28.12.2024
На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы
Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:39:00+03:00
2024-12-28T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Так он прокомментировал заявление Зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Европу нельзя прощать, и она должна быть наказана всеми доступными средствами."Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС", — отметил аналитик.Он также добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку ЕС наказывает сам себя, вводя санкции против Москвы."Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу", — добавил он.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241228/berbok-1991784734.html
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в мире, европа, россия, украина, дмитрий медведев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз
На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы

Меркурис: после слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Так он прокомментировал заявление Зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Европу нельзя прощать, и она должна быть наказана всеми доступными средствами.
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"Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС", — отметил аналитик.
Он также добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку ЕС наказывает сам себя, вводя санкции против Москвы.
«
"Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу", — добавил он.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияУкраинаДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
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