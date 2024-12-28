https://ria.ru/20241228/merkuris-1991788239.html

На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы

На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы - РИА Новости, 28.12.2024

На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы

Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:39:00+03:00

2024-12-28T06:39:00+03:00

2024-12-28T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Так он прокомментировал заявление Зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Европу нельзя прощать, и она должна быть наказана всеми доступными средствами."Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС", — отметил аналитик.Он также добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку ЕС наказывает сам себя, вводя санкции против Москвы."Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу", — добавил он.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241228/berbok-1991784734.html

https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

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в мире, европа, россия, украина, дмитрий медведев, евросоюз