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Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей - РИА Новости, 28.12.2024
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19:03 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html
Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей
Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей - РИА Новости, 28.12.2024
Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей
Новый пункт временного накопления загрязнённого мазутом грунта в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:03:00+03:00
2024-12-28T19:03:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Новый пункт временного накопления загрязнённого мазутом грунта в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В субботу в хуторе Воскресенском Анапы начала принимать грунт новая площадка временного хранения. "Асфальтированная территория площадью 2,8 гектаров сможет принять около 200 тысяч тонн песка с мазутом. Ее запуск ускорил вывоз почти в 10 раз", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://rsport.ria.ru/20241228/safonov-1991839791.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей

Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Новый пункт временного накопления загрязнённого мазутом грунта в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В субботу в хуторе Воскресенском Анапы начала принимать грунт новая площадка временного хранения.
"Асфальтированная территория площадью 2,8 гектаров сможет принять около 200 тысяч тонн песка с мазутом. Ее запуск ускорил вывоз почти в 10 раз", - говорится в сообщении.
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Футболист оплатил выезд волонтеров к пляжам Анапы для уборки мазута
Вчера, 13:03
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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