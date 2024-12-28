https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html

Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей

Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей - РИА Новости, 28.12.2024

Новый пункт накопления мазута в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей

Новый пункт временного накопления загрязнённого мазутом грунта в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:03:00+03:00

2024-12-28T19:03:00+03:00

2024-12-28T19:03:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Новый пункт временного накопления загрязнённого мазутом грунта в Анапе ускорил вывоз песка с пляжей в 10 раз, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В субботу в хуторе Воскресенском Анапы начала принимать грунт новая площадка временного хранения. "Асфальтированная территория площадью 2,8 гектаров сможет принять около 200 тысяч тонн песка с мазутом. Ее запуск ускорил вывоз почти в 10 раз", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://rsport.ria.ru/20241228/safonov-1991839791.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе