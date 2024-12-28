https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" открылся научно-исследовательский центр

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" открылся научно-исследовательский центр - РИА Новости, 28.12.2024

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" открылся научно-исследовательский центр

Научно-исследовательский центр по разработке современных препаратов для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний открылся на РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:13:00+03:00

2024-12-28T13:13:00+03:00

2024-12-28T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Научно-исследовательский центр по разработке современных препаратов для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний открылся на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтики. Столичные промпредприятия разрабатывают и производят самые инновационные лекарственные препараты и обеспечивают ими москвичей и жителей страны. Развитие фармацевтической промышленности с высокой долей НИОКР – особенно важно для наращивания технологического суверенитета. Этому будет способствовать открытие одного из крупнейших научно-исследовательских центров по разработке лекарственных препаратов в ОЭЗ "Технополис Москва", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в центре будут разрабатывать интонационные препараты для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний.Данный центр открыла компания "Технология лекарств" группы "Р-Фарм". Общая площадь территории составляет около 2100 квадратных метров."Город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичной промышленности – предприятия разрабатывают и внедряют инновационные решения. Так, современное оборудование, которое установлено в новом научно-исследовательском центре, позволит повысить "пропускную способность" разработок препаратов на 50%, внедрить новые технологии производства лекарств и пополнить портфель компании передовыми терапевтическими средствами", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что осуществление этого проекта позволило создать свыше 100 высокотехнологичных рабочих мест в Москве.Так, центр включает два блока. Это технологический и аналитический. Первый предусмотрен для разработки оригинальных и импортозамещающих стерильных и твердых пероральных лекарственных препаратов, порошков для ингаляций и других лекарственных форм. Также лабораторно-аналитический комплекс имеет современное оборудование для разработки и валидации методик контроля качества лекарственных препаратов хроматографическими и другими физико-химическими методами, и изучения их стабильности.В свою очередь, генеральный директор группы "Р-Фарм" Василий Игнатьев отметил, что предприятие как один из лидеров фармацевтического рынка осознает свою ответственность перед пациентами, так как 90% разрабатываемых компаний лекарств предназначены для терапии социально значимых заболеваний.По его словам, развитие производственных и исследовательских мощностей имеет вес не только для бизнеса, но также оно отвечает ключевой задаче отечественного здравоохранения – это обеспечению лекарственной безопасности населения.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона каждый год становится все более актуальной для производителей высокотехнологичной продукции. На данный момент более 110 предприятий имеют статус резидента ОЭЗ. Это позволяет получать налоговые льготы и таможенные преференции. Предприятия выпускают критически важную продукцию – микроэлектронику, лекарственные препараты, медицинское оборудование, электромобили и многое другое.

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https://ria.ru/20241226/liksutov-1991408145.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва