Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии
Житель Ставрополья получил 3,2 года колонии за издевательства над сыновьями
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Георгиевского городского суда.
По данным суда, 44-летний мужчина приковал железной цепью своего 13-летнего сына к батарее. После ухода отца ребенка освободила мать. Через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз мальчик был прикован к свае хозяйственной постройки рядом с домом.
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Суд также установил, что мужчина избил своего младшего 11-летнего сына шваброй, нанеся "не менее 10 ударов по различным частям тела и конечностям", сломав ему пятую пястную кость левой кисти.
"Георгиевским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя П., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (2 эпизода) (незаконное лишение человека свободы… совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью… вызвавшего длительное расстройство здоровья)… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
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