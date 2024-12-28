https://ria.ru/20241228/koloniya-1991868734.html

Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии

Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии - РИА Новости, 28.12.2024

Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии

Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:44:00+03:00

2024-12-28T14:44:00+03:00

2024-12-28T14:44:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Георгиевского городского суда. По данным суда, 44-летний мужчина приковал железной цепью своего 13-летнего сына к батарее. После ухода отца ребенка освободила мать. Через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз мальчик был прикован к свае хозяйственной постройки рядом с домом. Суд также установил, что мужчина избил своего младшего 11-летнего сына шваброй, нанеся "не менее 10 ударов по различным частям тела и конечностям", сломав ему пятую пястную кость левой кисти. "Георгиевским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя П., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (2 эпизода) (незаконное лишение человека свободы… совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью… вызвавшего длительное расстройство здоровья)… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241212/krym-1988832541.html

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происшествия, россия, ставропольский край, нападение в краснодарской школе