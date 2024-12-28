Рейтинг@Mail.ru
Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/koloniya-1991868734.html
Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии
Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии - РИА Новости, 28.12.2024
Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии
Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:44:00+03:00
2024-12-28T14:44:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
нападение в краснодарской школе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Георгиевского городского суда. По данным суда, 44-летний мужчина приковал железной цепью своего 13-летнего сына к батарее. После ухода отца ребенка освободила мать. Через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз мальчик был прикован к свае хозяйственной постройки рядом с домом. Суд также установил, что мужчина избил своего младшего 11-летнего сына шваброй, нанеся "не менее 10 ударов по различным частям тела и конечностям", сломав ему пятую пястную кость левой кисти. "Георгиевским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя П., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (2 эпизода) (незаконное лишение человека свободы… совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью… вызвавшего длительное расстройство здоровья)… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/krym-1988832541.html
https://ria.ru/20241227/lipetsk-1991661725.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Нападение в краснодарской школе
Житель Ставрополья, приковавший цепью сына, получил более трех лет колонии

Житель Ставрополья получил 3,2 года колонии за издевательства над сыновьями

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, которой приковывал цепью одного сына, а второго избил шваброй, осужден на срок более трех лет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Георгиевского городского суда.
По данным суда, 44-летний мужчина приковал железной цепью своего 13-летнего сына к батарее. После ухода отца ребенка освободила мать. Через несколько дней ситуация повторилась, но на этот раз мальчик был прикован к свае хозяйственной постройки рядом с домом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму
12 декабря, 14:58
Суд также установил, что мужчина избил своего младшего 11-летнего сына шваброй, нанеся "не менее 10 ударов по различным частям тела и конечностям", сломав ему пятую пястную кость левой кисти.
"Георгиевским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя П., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (2 эпизода) (незаконное лишение человека свободы… совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью… вызвавшего длительное расстройство здоровья)… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В Липецке двое мужчин избили в колледже преподавателя ОБЖ на глазах у детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
27 декабря, 13:23
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайНападение в краснодарской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала