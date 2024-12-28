Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение
Жителю поселка Куминский, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Обвинение предъявлено жителю поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, пьяным устроившему стрельбу, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в полицию обратилась женщина, которая заявила, что глава поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который вступил в половую связь с его 12-летней дочерью.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя городского поселения Куминский Кондинского района. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство", – говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в ночь на 27 декабря пьяный обвиняемый пришел с охотничьим оружием в частный дом местных жителей, где выстрелил в потолок, стены и угрожал жильцам. Спустя время мужчина ушел из этого дома, но продолжил ходить по территории поселка с оружием.
"Когда к нему подъехал участковый, обвиняемый произвел выстрел из оружия, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда также продолжил стрельбу в сторону улицы", – добавили в управлении.
Сейчас фигурант задержан, помещен в изолятор временного содержания, следствием заявлено ходатайство о его аресте.
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