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Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение - РИА Новости, 28.12.2024
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15:04 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/jugra-1991873354.html
Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение
Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение - РИА Новости, 28.12.2024
Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение
Обвинение предъявлено жителю поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, пьяным устроившему стрельбу, сообщает пресс-служба окружного управления СК... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:04:00+03:00
2024-12-28T15:04:00+03:00
происшествия
кондинский район
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Обвинение предъявлено жителю поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, пьяным устроившему стрельбу, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в Telegram-канале. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в полицию обратилась женщина, которая заявила, что глава поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который вступил в половую связь с его 12-летней дочерью. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя городского поселения Куминский Кондинского района. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство", – говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в ночь на 27 декабря пьяный обвиняемый пришел с охотничьим оружием в частный дом местных жителей, где выстрелил в потолок, стены и угрожал жильцам. Спустя время мужчина ушел из этого дома, но продолжил ходить по территории поселка с оружием. "Когда к нему подъехал участковый, обвиняемый произвел выстрел из оружия, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда также продолжил стрельбу в сторону улицы", – добавили в управлении. Сейчас фигурант задержан, помещен в изолятор временного содержания, следствием заявлено ходатайство о его аресте.
https://ria.ru/20241226/mvd-1991473617.html
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кондинский район
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происшествия, кондинский район, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Кондинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ханты-Мансийский автономный округ
Жителю поселка в Югре, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение

Жителю поселка Куминский, пьяным устроившему стрельбу, предъявили обвинение

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Обвинение предъявлено жителю поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе, пьяным устроившему стрельбу, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в полицию обратилась женщина, которая заявила, что глава поселка Куминский, вооруженный карабином, произвел три выстрела в ее доме, искал ее 15-летнего сына, который вступил в половую связь с его 12-летней дочерью.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя городского поселения Куминский Кондинского района. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство", – говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в ночь на 27 декабря пьяный обвиняемый пришел с охотничьим оружием в частный дом местных жителей, где выстрелил в потолок, стены и угрожал жильцам. Спустя время мужчина ушел из этого дома, но продолжил ходить по территории поселка с оружием.
"Когда к нему подъехал участковый, обвиняемый произвел выстрел из оружия, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда также продолжил стрельбу в сторону улицы", – добавили в управлении.
Сейчас фигурант задержан, помещен в изолятор временного содержания, следствием заявлено ходатайство о его аресте.
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ПроисшествияКондинский районСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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