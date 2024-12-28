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Австрия закупит 12 истребителей в рамках сотрудничества с Италией
Австрия закупит 12 истребителей в рамках сотрудничества с Италией - РИА Новости, 28.12.2024
Австрия закупит 12 истребителей в рамках сотрудничества с Италией
Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сотрудничества с Италией, сообщило министерство обороны Австрии. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:31:00+03:00
2024-12-28T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сотрудничества с Италией, сообщило министерство обороны Австрии. "Австрия планирует закупить 12 реактивных самолетов Leonardo M-346FA в рамках межправительственной сделки с Италией", - сообщается в пресс-релизе австрийского оборонного ведомства. Они будут закуплены на замену учебно-тренировочных самолетов Saab 105, снятых с вооружения в 2020 году. Отмечается, что бюджет на покупку был выделен и утвержден еще в 2022 году. "Покупая эти реактивные самолеты, мы устраняем существенный пробел в возможностях наших военно-воздушных сил. Таким образом, мы не только на 100% возвращаем подготовку наших пилотов в Австрию, но и значительно укрепляем противовоздушную оборону", - заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Leonardo M-346 FA - это двухместный дозвуковой реактивный самолет, способный нести вооружение. Австрия будет использовать его для обучения пилотов, поддержки сухопутных войск и противовоздушной обороны.
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в мире, австрия, италия
Австрия закупит 12 истребителей в рамках сотрудничества с Италией
Минобороны Австрии: страна закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA у Италии
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сотрудничества с Италией, сообщило министерство обороны Австрии.
"Австрия планирует закупить 12 реактивных самолетов Leonardo M-346FA в рамках межправительственной сделки с Италией", - сообщается в пресс-релизе австрийского оборонного ведомства.
Они будут закуплены на замену учебно-тренировочных самолетов Saab 105, снятых с вооружения в 2020 году. Отмечается, что бюджет на покупку был выделен и утвержден еще в 2022 году.
"Покупая эти реактивные самолеты, мы устраняем существенный пробел в возможностях наших военно-воздушных сил. Таким образом, мы не только на 100% возвращаем подготовку наших пилотов в Австрию
, но и значительно укрепляем противовоздушную оборону", - заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.
Leonardo M-346 FA - это двухместный дозвуковой реактивный самолет, способный нести вооружение. Австрия будет использовать его для обучения пилотов, поддержки сухопутных войск и противовоздушной обороны.