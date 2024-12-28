https://ria.ru/20241228/gosduma-1991774856.html

В Госдуму внесли проект о переоформлении рыболовных участков

В Госдуму внесли проект о переоформлении рыболовных участков - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуму внесли проект о переоформлении рыболовных участков

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий до 30 декабря 2025 года без торгов переоформить договоры пользования рыболовными участками, следует... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:02:00+03:00

2024-12-28T00:02:00+03:00

2024-12-28T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий до 30 декабря 2025 года без торгов переоформить договоры пользования рыболовными участками, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях совершенствования подходов, применяемых при заключении договоров пользования рыболовным участком. Речь идет о договорах, которые действовали по состоянию на 1 ноября 2024 года. "В случае перезаключения до 30 декабря 2025 г. 100 процентов договоров поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет составит порядка 180 млрд. рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом законопроект не обязывает пользователей переоформлять договоры, а лишь предоставляет им такое право. Однако, если действовавший на 1 ноября 2024 года договор не будет переоформлен до конца 2025 года, то после окончания срока его действия "он не подлежит переоформлению на новый срок и выставляется на аукцион", отмечается в пояснительной записке. Законопроект содержит положения, направленные на стимулирование пользователей к переоформлению до конца 2025 года действующих договоров. В этом случае право на добычу (вылов) водных биоресурсов по переоформленному договору будет предоставляться на срок, состоящий из 20 лет и оставшейся части срока ранее заключенного договора. То есть, если на момент переоформления договор мог еще действовать, например, один год, то новый переоформляется на 21 год, а если два года – то на 22 года и т.д. При этом плата за договор будет взиматься только за 20 лет. С 1 сентября 2024 года вступил в силу механизм долгосрочного (на 20 лет) предоставления права пользования рыболовным участком без проведения торгов для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, промышленного рыболовства, организации любительского рыболовства. Но при условии надлежащего исполнения пользователем обязательств по ранее действовавшим договорам. По информации Росрыболовства, в настоящее время 9192 рыболовных участка предоставлены в пользование на основании договоров, в том числе порядка 2175 договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб, с разными сроками действия, истекающими в 2024-2035 годах. При этом срок действия около 50% договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб оканчивается в 2027 - 2029 годах. К анадромным относятся рыбы, которые мигрируют из моря в реки для нереста, в том числе чавыча, кижуч, кета, горбуша, нерка, семга.

https://ria.ru/20241119/reydy-1984653453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, север, дальний восток, госдума рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)