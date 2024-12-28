https://ria.ru/20241228/gosavtoinspektsiya-1989770365.html

Госавтоинспекция призвала водителей учитывать зимние условия в поездках

Госавтоинспекция призвала водителей учитывать зимние условия в поездках - РИА Новости, 28.12.2024

Госавтоинспекция призвала водителей учитывать зимние условия в поездках

С наступлением зимы и ухудшением погодных условий водители должны усилить бдительность во время движения, независимо от типа автодороги, по которой проложен... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:00:00+03:00

общество

авто

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. С наступлением зимы и ухудшением погодных условий водители должны усилить бдительность во время движения, независимо от типа автодороги, по которой проложен маршрут поездки, сообщает Госавтоинспекция МВД России.Дорожно-транспортное происшествие или иной инцидент, связанный с поездками в непогоду, могут застать водителя на любом участке автодороги. Именно поэтому так важно сделать максимум возможных действий, чтобы предотвратить негативный сценарий."Так, водитель в условиях непогоды должен учитывать дорожную обстановку, прогноз погоды, узнать о том, насколько в данный момент интенсивно движение на том участке, который в скором времени ему предстоит преодолеть. Оптимальный вариант – проложить маршрут в конечную точку пути, обратить внимание на сообщения об ограничениях, вплоть до перекрытий автодорог, которые могут быть предприняты с связи со снегопадом или иным неблагоприятным погодным сценарием", – порекомендовал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Прежде всего, неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопад и метель, накладывают значимые ограничения на скорость движения автомобилей. Не каждый из водителей способен объективно оценить дорожную обстановку в обстоятельствах, которые в зимний сезон, встречаются повсеместно. В Госавтоинспекции настаивают на том, что даже при возникновении малейших трудностей необходимо не только снижать скорость до предельно комфортного значения, но и выбрать стиль вождения в соответствии с возникшими обстоятельствами – подразумевая отсутствие резких маневров, непредсказуемых перестроений и использование противотуманных фар.Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, отказаться.Также Госавтоинспекция напоминает взрослым и несовершеннолетним пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о строгом соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html

https://ria.ru/20241127/gosavtoinspektsiya-1985868958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто