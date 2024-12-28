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Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.12.2024 (обновлено: 12:26 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991825405.html
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось - РИА Новости, 28.12.2024
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось
Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:13:00+03:00
2024-12-28T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько рассказал о ранении женщины при обстреле ВСУ."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале .Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось

Количество раненых в Горловке в ДНР после обстрела ВСУ увеличилось до пяти

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько рассказал о ранении женщины при обстреле ВСУ.
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале .
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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