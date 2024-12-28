https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991825405.html

Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось

Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось - РИА Новости, 28.12.2024

Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось

Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:13:00+03:00

2024-12-28T12:13:00+03:00

2024-12-28T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько рассказал о ранении женщины при обстреле ВСУ."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале .Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол