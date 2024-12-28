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Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось - РИА Новости, 28.12.2024
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось
Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:13:00+03:00
2024-12-28T12:13:00+03:00
2024-12-28T12:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Горловке Донецкой народной республики в результате обстрела украинским войсками увеличилось до пяти, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько рассказал о ранении женщины при обстреле ВСУ."Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - написал Приходько в Telegram-канале .Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Количество раненых в Горловке после обстрела ВСУ увеличилось
Количество раненых в Горловке в ДНР после обстрела ВСУ увеличилось до пяти