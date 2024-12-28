https://ria.ru/20241228/germaniya-1991930546.html

В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов

В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов - РИА Новости, 28.12.2024

В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов

Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала нового постоянного представителя Украины... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:27:00+03:00

2024-12-28T21:27:00+03:00

2024-12-28T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, который ранее был послом в Германии и назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", поклонником фашистов и указала на растущую наглость его требований. Ранее Мельник заявил в интервью медиагруппе Funke, что ожидает от будущего правительства ФРГ помощи в размере 20 миллиардов евро в год. "Поклонник фашистов Мельник становится все более наглым. Сейчас он требует дарить оружие на 20 миллиардов в год!" - написала Дагделен на своей странице в соцсети X. Депутат также подчеркнула, что, вероятно, кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, кандидат от "Зеленых", вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжат "сжигать" на Украине деньги немецких налогоплательщиков. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля следующего года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241228/podderzhka-1991882085.html

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