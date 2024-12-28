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Глава МВД Германии обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях - РИА Новости, 28.12.2024
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18:57 28.12.2024 (обновлено: 19:20 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/germaniya-1991916638.html
Глава МВД Германии обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях
Глава МВД Германии обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях - РИА Новости, 28.12.2024
Глава МВД Германии обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях
Глава МВД Германии Нэнси Фезер обвинила правую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в том, что они сделали из теракта в Магдебурге инструмент своей... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:57:00+03:00
2024-12-28T19:20:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
саксония-анхальт
сара вагенкнехт
илон маск
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер обвинила правую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в том, что они сделали из теракта в Магдебурге инструмент своей политической борьбы и призвала обращать меньше внимания на слова американского предпринимателя Илона Маска о немецкой политике."По поводу "АдГ" могу сказать: любая попытка использовать в своих целях такой чудовищный поступок и злоупотреблять страданиями жертв отвратительна. Это просто показывает характер тех, кто так поступает", - сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.Кроме того, глава МВД прокомментировала заявления предпринимателя Илона Маска, который после теракта в Магдебурге писал в соцести X, что немецкое правительство провалилось, а традиционные политические партии Германии полностью подвели народ. Он также повторил свой тезис о том, что "АдГ" - это единственная надежда для Германии."Мы должны уделять меньше внимания грубым взглядам этого миллиардера", - заявила Фезер, которая состоит в Социал-демократической партии Германии.Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.Ранее результаты опроса института INSA для газеты Bild показали, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ. По данным последнего опроса INSA, "Альтернативу для Германии" поддерживают 19,5% опрошенных, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31% избирателей, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16%, "Зеленых" - 12,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Досрочные выборы немецкий бундестаг пройдут в феврале.
https://ria.ru/20241215/germaniya-1989332442.html
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, саксония-анхальт, сара вагенкнехт, илон маск
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Саксония-Анхальт, Сара Вагенкнехт, Илон Маск
Глава МВД Германии обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях

Глава МВД ФРГ Фезер обвинила "АдГ" в использовании теракта в своих целях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер обвинила правую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в том, что они сделали из теракта в Магдебурге инструмент своей политической борьбы и призвала обращать меньше внимания на слова американского предпринимателя Илона Маска о немецкой политике.
"По поводу "АдГ" могу сказать: любая попытка использовать в своих целях такой чудовищный поступок и злоупотреблять страданиями жертв отвратительна. Это просто показывает характер тех, кто так поступает", - сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.
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15 декабря, 20:02
Кроме того, глава МВД прокомментировала заявления предпринимателя Илона Маска, который после теракта в Магдебурге писал в соцести X, что немецкое правительство провалилось, а традиционные политические партии Германии полностью подвели народ. Он также повторил свой тезис о том, что "АдГ" - это единственная надежда для Германии.
"Мы должны уделять меньше внимания грубым взглядам этого миллиардера", - заявила Фезер, которая состоит в Социал-демократической партии Германии.
Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Ранее результаты опроса института INSA для газеты Bild показали, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ. По данным последнего опроса INSA, "Альтернативу для Германии" поддерживают 19,5% опрошенных, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31% избирателей, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16%, "Зеленых" - 12,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Досрочные выборы немецкий бундестаг пройдут в феврале.
Германия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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14 декабря, 22:28
 
В миреГерманияОлаф ШольцХДС/ХСССаксония-АнхальтСара ВагенкнехтИлон Маск
 
 
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