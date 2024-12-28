https://ria.ru/20241228/gazprom-1991906505.html

В Молдавии потребовали немедленно обсудить долг перед "Газпромом"

В Молдавии потребовали немедленно обсудить долг перед "Газпромом" - РИА Новости, 28.12.2024

В Молдавии потребовали немедленно обсудить долг перед "Газпромом"

Партия социалистов Молдавии требует немедленного созыва экстренного заседания правительства с участием представителей "Молдовагаза" для обсуждения... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:03:00+03:00

2024-12-28T18:03:00+03:00

2024-12-28T18:11:00+03:00

молдавия

газпром

молдовагаз

экономика

кишинев

европа

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует немедленного созыва экстренного заседания правительства с участием представителей "Молдовагаза" для обсуждения урегулирования долга республики перед "Газпромом".Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза"."Партия социалистов Республики Молдова требует немедленного созыва экстренного заседания правительства с участием представителей АО "Молдовагаз" для обсуждения возможных путей урегулирования задолженности. Прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Возвращения к конструктивному диалогу с российской стороной для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241228/gas-1991868900.html

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молдавия

кишинев

европа

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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, кишинев, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии)