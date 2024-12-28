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На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение - РИА Новости, 28.12.2024
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02:54 28.12.2024 (обновлено: 02:55 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gaza-1991781150.html
На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение
На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение - РИА Новости, 28.12.2024
На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение
Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:54:00+03:00
2024-12-28T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X. "Рейд этим утром (в пятницу - ред.) на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя", - говорится в публикации ВОЗ. Отмечается, что в больнице могут оставаться около 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что израильская армия подожгла больницу "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в результате действий ЦАХАЛ полностью сгорели операционные и хирургические отделения, лаборатория, пункты оказания помощи и склады, а армия принудительно перевезла пациентов и раненых в индонезийскую больницу, в которой не хватает медикаментов и воды. При этом Армия обороны Израиля подчеркнула, что проводит в этом районе операцию. По ее утверждению, больница "Камаль Адван" является оплотом ХАМАС на севере Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241227/hamas-1991735418.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ВОЗ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение

ВОЗ: последнее крупное медучреждение закрылось на севере Газы после атаки ЦАХАЛ

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.
"Рейд этим утром (в пятницу - ред.) на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя", - говорится в публикации ВОЗ.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
ХАМАС обвинило Израиль в поджоге больницы на севере Газы
Вчера, 17:38
Отмечается, что в больнице могут оставаться около 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что израильская армия подожгла больницу "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в результате действий ЦАХАЛ полностью сгорели операционные и хирургические отделения, лаборатория, пункты оказания помощи и склады, а армия принудительно перевезла пациентов и раненых в индонезийскую больницу, в которой не хватает медикаментов и воды.
При этом Армия обороны Израиля подчеркнула, что проводит в этом районе операцию. По ее утверждению, больница "Камаль Адван" является оплотом ХАМАС на севере Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Глава ВОЗ покинул Йемен после атаки Израиля
Вчера, 18:22
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСВОЗОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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