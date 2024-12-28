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На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение

На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение - РИА Новости, 28.12.2024

На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение

Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T02:54:00+03:00

2024-12-28T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X. "Рейд этим утром (в пятницу - ред.) на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя", - говорится в публикации ВОЗ. Отмечается, что в больнице могут оставаться около 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что израильская армия подожгла больницу "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в результате действий ЦАХАЛ полностью сгорели операционные и хирургические отделения, лаборатория, пункты оказания помощи и склады, а армия принудительно перевезла пациентов и раненых в индонезийскую больницу, в которой не хватает медикаментов и воды. При этом Армия обороны Израиля подчеркнула, что проводит в этом районе операцию. По ее утверждению, больница "Камаль Адван" является оплотом ХАМАС на севере Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024