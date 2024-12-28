На севере Газы закрылось последнее крупное медицинское учреждение
ВОЗ: последнее крупное медучреждение закрылось на севере Газы после атаки ЦАХАЛ
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы, больница "Камаль Адван", перестало работать после пятничного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.
"Рейд этим утром (в пятницу - ред.) на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя", - говорится в публикации ВОЗ.
Отмечается, что в больнице могут оставаться около 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что израильская армия подожгла больницу "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в результате действий ЦАХАЛ полностью сгорели операционные и хирургические отделения, лаборатория, пункты оказания помощи и склады, а армия принудительно перевезла пациентов и раненых в индонезийскую больницу, в которой не хватает медикаментов и воды.
При этом Армия обороны Израиля подчеркнула, что проводит в этом районе операцию. По ее утверждению, больница "Камаль Адван" является оплотом ХАМАС на севере Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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