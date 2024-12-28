https://ria.ru/20241228/falsifikaytsiya-1991927417.html

В России одной из главных угроз назвали фальсификацию мировой истории

В России одной из главных угроз назвали фальсификацию мировой истории - РИА Новости, 28.12.2024

В России одной из главных угроз назвали фальсификацию мировой истории

Внешними экстремистскими угрозами для РФ являются фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России в ней, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:54:00+03:00

2024-12-28T20:54:00+03:00

2024-12-28T20:54:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Внешними экстремистскими угрозами для РФ являются фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России в ней, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Внешними экстремистскими угрозами являются... фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России в ней", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991925303.html

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россия, общество