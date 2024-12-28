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Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России - РИА Новости, 28.12.2024
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06:54 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html
Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России
Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России - РИА Новости, 28.12.2024
Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России
Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:54:00+03:00
2024-12-28T06:54:00+03:00
германия
европа
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александр яковенко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Основной удар пришелся на Германию, страну, наименее подвергшуюся деиндустриализации на волне глобализации, и ключевого драйвера экономики ЕС (что позволяло расценивать ЕС как "четвертый (экономический) рейх" Германии, а верхом экономического доминирования Германии в Европе стал скандальный профицит текущего счета платежного баланса Берлина в 8,6% ВВП в 2016 году)", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что на фоне украинского кризиса картину энергетических преимуществ США перед ЕС дорисовали принятый администрацией Джо Байдена Закон о снижении инфляции и поставки в Европу более дорогого американского сланцевого газа. "Уйти из Европы и оставить ее процветающей отнюдь не входило в планы американцев. Центральным элементом европейской стратегии США оставалось сдерживание Германии, недопущение создания в Европе германо-российской системы - геополитический кошмар, унаследованный Вашингтоном от британцев вместе с их империей", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
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германия, европа, сша, александр яковенко, джо байден, евросоюз, в мире
Германия, Европа, США, Александр Яковенко, Джо Байден, Евросоюз, В мире
Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России

Яковенко: основной удар из-за разрыва энергосотрудничества пришелся на Германию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"Основной удар пришелся на Германию, страну, наименее подвергшуюся деиндустриализации на волне глобализации, и ключевого драйвера экономики ЕС (что позволяло расценивать ЕС как "четвертый (экономический) рейх" Германии, а верхом экономического доминирования Германии в Европе стал скандальный профицит текущего счета платежного баланса Берлина в 8,6% ВВП в 2016 году)", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
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Он добавил, что на фоне украинского кризиса картину энергетических преимуществ США перед ЕС дорисовали принятый администрацией Джо Байдена Закон о снижении инфляции и поставки в Европу более дорогого американского сланцевого газа.
"Уйти из Европы и оставить ее процветающей отнюдь не входило в планы американцев. Центральным элементом европейской стратегии США оставалось сдерживание Германии, недопущение создания в Европе германо-российской системы - геополитический кошмар, унаследованный Вашингтоном от британцев вместе с их империей", - заключил Яковенко.
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