Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России
Яковенко: основной удар из-за разрыва энергосотрудничества пришелся на Германию
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"Основной удар пришелся на Германию, страну, наименее подвергшуюся деиндустриализации на волне глобализации, и ключевого драйвера экономики ЕС (что позволяло расценивать ЕС как "четвертый (экономический) рейх" Германии, а верхом экономического доминирования Германии в Европе стал скандальный профицит текущего счета платежного баланса Берлина в 8,6% ВВП в 2016 году)", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
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Он добавил, что на фоне украинского кризиса картину энергетических преимуществ США перед ЕС дорисовали принятый администрацией Джо Байдена Закон о снижении инфляции и поставки в Европу более дорогого американского сланцевого газа.
"Уйти из Европы и оставить ее процветающей отнюдь не входило в планы американцев. Центральным элементом европейской стратегии США оставалось сдерживание Германии, недопущение создания в Европе германо-российской системы - геополитический кошмар, унаследованный Вашингтоном от британцев вместе с их империей", - заключил Яковенко.
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