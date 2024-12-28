https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html

Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России

Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России - РИА Новости, 28.12.2024

Яковенко рассказал о последствиях разрыва энергосотрудничества ЕС и России

Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:54:00+03:00

2024-12-28T06:54:00+03:00

2024-12-28T06:54:00+03:00

германия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основной удар из-за разрыва российско-европейского энергетического сотрудничества пришелся на Германию, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Основной удар пришелся на Германию, страну, наименее подвергшуюся деиндустриализации на волне глобализации, и ключевого драйвера экономики ЕС (что позволяло расценивать ЕС как "четвертый (экономический) рейх" Германии, а верхом экономического доминирования Германии в Европе стал скандальный профицит текущего счета платежного баланса Берлина в 8,6% ВВП в 2016 году)", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что на фоне украинского кризиса картину энергетических преимуществ США перед ЕС дорисовали принятый администрацией Джо Байдена Закон о снижении инфляции и поставки в Европу более дорогого американского сланцевого газа. "Уйти из Европы и оставить ее процветающей отнюдь не входило в планы американцев. Центральным элементом европейской стратегии США оставалось сдерживание Германии, недопущение создания в Европе германо-российской системы - геополитический кошмар, унаследованный Вашингтоном от британцев вместе с их империей", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, европа, сша, александр яковенко, джо байден, евросоюз, в мире