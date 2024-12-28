https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991933145.html
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России - РИА Новости, 28.12.2024
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России
Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:53:00+03:00
2024-12-28T21:53:00+03:00
2024-12-28T22:14:00+03:00
россия
ссср
германия
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569659873_0:0:1564:881_1920x0_80_0_0_6a32aabd92de7e4c3e8eaab6ceeb3cb1.png
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией", - говорится в документе. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html
россия
ссср
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569659873_124:0:1428:978_1920x0_80_0_0_7d328e62704b5ea598ce70d637376985.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Россия, СССР, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России
Новая стратегия относит отрицание вклада СССР во II мировой к угрозам для России