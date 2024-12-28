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Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России - РИА Новости, 28.12.2024
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21:53 28.12.2024 (обновлено: 22:14 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991933145.html
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России - РИА Новости, 28.12.2024
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России
Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:53:00+03:00
2024-12-28T22:14:00+03:00
россия
ссср
германия
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией", - говорится в документе. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
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россия, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), в мире
Россия, СССР, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России

Новая стратегия относит отрицание вклада СССР во II мировой к угрозам для России

© Иллюстрация РИА НовостиНеизвестный знаменосец. VR-реконструкция
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией", - говорится в документе.
Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Вчера, 21:39
 
РоссияСССРГерманияВторая мировая война (1939-1945)В мире
 
 
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