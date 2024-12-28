https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991933145.html

Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России

Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России - РИА Новости, 28.12.2024

Политику фальсификации роли СССР во II мировой отнесли к угрозам для России

Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:53:00+03:00

2024-12-28T21:53:00+03:00

2024-12-28T22:14:00+03:00

россия

ссср

германия

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Реальную угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией", - говорится в документе. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html

россия

ссср

германия

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россия, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), в мире