https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931511.html

В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране

В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране - РИА Новости, 28.12.2024

В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране

Деструктивная деятельность иностранных НПО значительно оказывает негативное влияние на ситуацию в РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:36:00+03:00

2024-12-28T21:36:00+03:00

2024-12-28T21:36:00+03:00

россия

общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147298/92/1472989240_0:588:5760:3828_1920x0_80_0_0_e081b425ec06a946da91acdd230809a2.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Деструктивная деятельность иностранных НПО значительно оказывает негативное влияние на ситуацию в РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность иностранных и неправительственных организаций, а также подконтрольных им российских объединений", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, в мире