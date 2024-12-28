https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931511.html
В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране
В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране - РИА Новости, 28.12.2024
В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране
Деструктивная деятельность иностранных НПО значительно оказывает негативное влияние на ситуацию в РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:36:00+03:00
2024-12-28T21:36:00+03:00
2024-12-28T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Деструктивная деятельность иностранных НПО значительно оказывает негативное влияние на ситуацию в РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность иностранных и неправительственных организаций, а также подконтрольных им российских объединений", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928134.html
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В России оценили влияние деятельности иностранных НПО на ситуацию в стране
Новая стратегия по экстремизму указывает на негативное влияние иностранных НПО