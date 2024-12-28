https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928454.html
Изучение молодежных субкультур отнесли к направлениям борьбы с экстремизмом
Изучение молодежных субкультур отнесли к направлениям борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Изучение молодежных субкультур отнесли к направлениям борьбы с экстремизмом
Мониторинг организаций образования и изучение молодежных субкультур отнесены к основным направлениям противодействия экстремизму, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:06:00+03:00
2024-12-28T21:06:00+03:00
2024-12-28T21:07:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мониторинг организаций образования и изучение молодежных субкультур отнесены к основным направлениям противодействия экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются: проведение мониторинга и социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также изучение молодежных субкультур в целях современного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926125.html
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россия, общество
Изучение молодежных субкультур отнесли к направлениям борьбы с экстремизмом
Стратегия по борьбе с экстремизмом относит к ней изучение молодежных субкультур