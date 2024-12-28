https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928134.html

Учет выехавших в экстремистских целях отнесли к направлениям госполитики

Учет выехавших в экстремистских целях отнесли к направлениям госполитики - РИА Новости, 28.12.2024

Учет выехавших в экстремистских целях отнесли к направлениям госполитики

Учет выехавших из РФ для участия в экстремистской деятельности отнесен к основным направлениям госполитики в противодействии экстремизму, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:02:00+03:00

2024-12-28T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Учет выехавших из РФ для участия в экстремистской деятельности отнесен к основным направлениям госполитики в противодействии экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Осуществление учета лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в деятельности экстремистских организаций, а также прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991925303.html

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