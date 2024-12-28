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Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов - РИА Новости, 28.12.2024
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20:55 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991927587.html
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов - РИА Новости, 28.12.2024
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов
Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:55:00+03:00
2024-12-28T20:55:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности", - говорится в документе.
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россия, общество
Россия, Общество
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов

Новая стратегия указывает на участившееся вовлечение подростков в экстремизм

© Depositphotos.com / myboys.meМальчик со смартфоном
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Depositphotos.com / myboys.me
Мальчик со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности", - говорится в документе.
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