https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991927587.html
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов - РИА Новости, 28.12.2024
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов
Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:55:00+03:00
2024-12-28T20:55:00+03:00
2024-12-28T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926125.html
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россия, общество
Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов
Новая стратегия указывает на участившееся вовлечение подростков в экстремизм