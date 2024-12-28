https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991927587.html

Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов

Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов - РИА Новости, 28.12.2024

Новая стратегия указывает на привлечение подростков в ряды экстремистов

Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:55:00+03:00

2024-12-28T20:55:00+03:00

2024-12-28T20:55:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участились случаи привлечения в ряды экстремистов несовершеннолетних, так как при ряде обстоятельств им не грозит уголовная ответственность, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926125.html

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