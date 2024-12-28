https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926815.html

Россия будет продвигать в мире инициативы по борьбе с экстремизмом в Сети

Россия будет продвигать в мире инициативы по борьбе с экстремизмом в Сети - РИА Новости, 28.12.2024

Россия будет продвигать в мире инициативы по борьбе с экстремизмом в Сети

Россия намерена продвигать на международной арене инициативы по борьбе с экстремизмом в интернете, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:49:00+03:00

2024-12-28T20:49:00+03:00

2024-12-28T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена продвигать на международной арене инициативы по борьбе с экстремизмом в интернете, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются... в области международного сотрудничества: ...продвижение в двустороннем и многостороннем форматах российских инициатив по вопросам борьбы с распространением экстремистской идеологии и противодействия экстремистской деятельности, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", и других современных информационно-телекоммуникационный технологий", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991925303.html

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технологии, россия, интернет, в мире, общество