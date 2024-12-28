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Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
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20:43 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926125.html
Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом
Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом
Патриотическое воспитание молодежи отнесено к основным направлениям государственной политики в рамках противодействия экстремизму, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:43:00+03:00
2024-12-28T20:43:00+03:00
общество
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образование - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи отнесено к основным направлениям государственной политики в рамках противодействия экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействий экстремизму являются... в области образования и государственной молодежной политики... проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения", - говорится в документе.
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общество, россия, образование - общество
Общество, Россия, Образование - Общество
Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом

Патриотическое воспитание в России отнесли к направлениям борьбы с экстремизмом

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Военно-спортивная игра "Зарница"
Военно-спортивная игра Зарница - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Военно-спортивная игра "Зарница". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи отнесено к основным направлениям государственной политики в рамках противодействия экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными направлениями государственной политики в сфере противодействий экстремизму являются... в области образования и государственной молодежной политики... проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России
Вчера, 19:55
 
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