https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991926125.html

Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом

Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024

Патриотическое воспитание молодежи направят на борьбу с экстремизмом

Патриотическое воспитание молодежи отнесено к основным направлениям государственной политики в рамках противодействия экстремизму, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:43:00+03:00

2024-12-28T20:43:00+03:00

2024-12-28T20:43:00+03:00

общество

россия

образование - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи отнесено к основным направлениям государственной политики в рамках противодействия экстремизму, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными направлениями государственной политики в сфере противодействий экстремизму являются... в области образования и государственной молодежной политики... проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html

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общество, россия, образование - общество