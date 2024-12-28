https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991924861.html
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России - РИА Новости, 28.12.2024
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России
В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:32:00+03:00
2024-12-28T20:32:00+03:00
2024-12-28T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Сохраняется угроза проникновения на территорию Российской Федерации из других государств лиц, проходивших обучение в зарубежных теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и террористически организаций, в том числе осуществление вербовки новых участников, их обучение и подготовка террористов-одиночек дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html
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безопасность, россия, общество
Безопасность, Россия, Общество
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России
В стратегии по борьбе с экстремизмом учли создание террористических ячеек в РФ