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Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России - РИА Новости, 28.12.2024
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20:32 28.12.2024 (обновлено: 20:38 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991924861.html
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России - РИА Новости, 28.12.2024
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России
В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:32:00+03:00
2024-12-28T20:38:00+03:00
безопасность
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Сохраняется угроза проникновения на территорию Российской Федерации из других государств лиц, проходивших обучение в зарубежных теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и террористически организаций, в том числе осуществление вербовки новых участников, их обучение и подготовка террористов-одиночек дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")", - говорится в документе.
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безопасность, россия, общество
Безопасность, Россия, Общество
Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России

В стратегии по борьбе с экстремизмом учли создание террористических ячеек в РФ

© РИА НовостиЧеловек в маске
Человек в маске - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Человек в маске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Сохраняется угроза проникновения на территорию Российской Федерации из других государств лиц, проходивших обучение в зарубежных теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и террористически организаций, в том числе осуществление вербовки новых участников, их обучение и подготовка террористов-одиночек дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России
Вчера, 19:55
 
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