https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991924861.html

Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России

Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России - РИА Новости, 28.12.2024

Новая стратегия учитывает попытки создания экстремистских ячеек в России

В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:32:00+03:00

2024-12-28T20:32:00+03:00

2024-12-28T20:38:00+03:00

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России фиксируют попытки создания в различных регионах ячейки экстремистских и террористических организаций, в том числе для вербовки, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Сохраняется угроза проникновения на территорию Российской Федерации из других государств лиц, проходивших обучение в зарубежных теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных религиозных течений. Отмечаются попытки создания в различных регионах России законспирированных ячеек экстремистских и террористически организаций, в том числе осуществление вербовки новых участников, их обучение и подготовка террористов-одиночек дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html

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безопасность, россия, общество