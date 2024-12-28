https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html
Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии
Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии - РИА Новости, 28.12.2024
Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии
Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:20:00+03:00
2024-12-28T20:20:00+03:00
2024-12-28T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991922845.html
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украина, россия, в мире, общество
Украина, Россия, В мире, Общество
Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии
Новая стратегия учитывает распространение экстремизма с Украины на другие страны