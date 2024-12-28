https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html

Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии

Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии - РИА Новости, 28.12.2024

Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии

Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:20:00+03:00

2024-12-28T20:20:00+03:00

2024-12-28T20:20:00+03:00

украина

россия

в мире

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны и регионы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991922845.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, общество