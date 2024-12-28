https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923141.html

Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина

Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина - РИА Новости, 28.12.2024

Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина

Ожидаемым результатом реализации стратегии противодействия экстремизму является сокращение числа экстремистских угроз РФ, следует из стратегии противодействия... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:10:00+03:00

2024-12-28T20:10:00+03:00

2024-12-28T20:10:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ожидаемым результатом реализации стратегии противодействия экстремизму является сокращение числа экстремистских угроз РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии являются: 1) сокращение количества экстремистских угроз в Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html

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