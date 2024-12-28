https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923141.html
Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина
Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина - РИА Новости, 28.12.2024
Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина
Ожидаемым результатом реализации стратегии противодействия экстремизму является сокращение числа экстремистских угроз РФ, следует из стратегии противодействия... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:10:00+03:00
2024-12-28T20:10:00+03:00
2024-12-28T20:10:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ожидаемым результатом реализации стратегии противодействия экстремизму является сокращение числа экстремистских угроз РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии являются: 1) сокращение количества экстремистских угроз в Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html
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россия, общество
Число экстремистских угроз должно снизиться, следует из указа Путина
Согласно стратегии по борьбе с экстремизмом, экстремистских должно стать меньше