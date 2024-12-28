https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html

В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений

В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений - РИА Новости, 28.12.2024

В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений

Правоохранители за 10 лет выявили почти 12 тысяч преступлений экстремистской направленности, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:02:00+03:00

2024-12-28T20:02:00+03:00

2024-12-28T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правоохранители за 10 лет выявили почти 12 тысяч преступлений экстремистской направленности, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Принятыми мерами удалось переломить тенденцию к увеличению количества ежегодно регистрируемых преступлений экстремистской направленности. За последние 10 лет правоохранительные органы выявили почти 12 тысяч таких преступлений. К уголовной ответственности привлечено около 9 тысяч лиц. В судебном порядке запрещена деятельности более 70 экстремистских организаций, функционирование свыше 170 иностранных структур признано нежелательными. Более 3 тысяч информационных материалов признаны экстремистскими", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html

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россия, общество, происшествия