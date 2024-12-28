Рейтинг@Mail.ru
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений - РИА Новости, 28.12.2024
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений
Правоохранители за 10 лет выявили почти 12 тысяч преступлений экстремистской направленности, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:02:00+03:00
2024-12-28T20:02:00+03:00
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100302/25/1003022586_0:45:2700:1564_1920x0_80_0_0_3cf54a290e48c47c18e54e61bd83a2cf.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правоохранители за 10 лет выявили почти 12 тысяч преступлений экстремистской направленности, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Принятыми мерами удалось переломить тенденцию к увеличению количества ежегодно регистрируемых преступлений экстремистской направленности. За последние 10 лет правоохранительные органы выявили почти 12 тысяч таких преступлений. К уголовной ответственности привлечено около 9 тысяч лиц. В судебном порядке запрещена деятельности более 70 экстремистских организаций, функционирование свыше 170 иностранных структур признано нежелательными. Более 3 тысяч информационных материалов признаны экстремистскими", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100302/25/1003022586_279:0:2423:1608_1920x0_80_0_0_6821bec9cac6827aea789bcb99894e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, происшествия
Россия, Общество, Происшествия
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений

В новой стратегии говорится о 12 тысяч экстремистских преступлений за десять лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодозреваемый в зале суда
Подозреваемый в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правоохранители за 10 лет выявили почти 12 тысяч преступлений экстремистской направленности, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принятыми мерами удалось переломить тенденцию к увеличению количества ежегодно регистрируемых преступлений экстремистской направленности. За последние 10 лет правоохранительные органы выявили почти 12 тысяч таких преступлений. К уголовной ответственности привлечено около 9 тысяч лиц. В судебном порядке запрещена деятельности более 70 экстремистских организаций, функционирование свыше 170 иностранных структур признано нежелательными. Более 3 тысяч информационных материалов признаны экстремистскими", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России
Вчера, 19:55
 
РоссияОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала