https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921416.html

Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом

Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024

Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом

Новая стратегия противодействия экстремизму в РФ должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:49:00+03:00

2024-12-28T19:49:00+03:00

2024-12-28T19:50:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая стратегия противодействия экстремизму в РФ должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации. "Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии… нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html

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