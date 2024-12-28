https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921416.html
Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом
Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом
Новая стратегия противодействия экстремизму в РФ должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:49:00+03:00
2024-12-28T19:49:00+03:00
2024-12-28T19:50:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новая стратегия противодействия экстремизму в РФ должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации. "Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии… нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html
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россия, общество
Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом
Путин: стратегия борьбы с экстремизмом поможет нейтрализовать нежелательные НПО