https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920062.html

Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе

Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе - РИА Новости, 28.12.2024

Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе

Экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:33:00+03:00

2024-12-28T19:33:00+03:00

2024-12-28T19:46:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов."Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html

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россия, общество