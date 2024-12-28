https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991920062.html
Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе
Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе - РИА Новости, 28.12.2024
Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе
Экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:33:00+03:00
2024-12-28T19:33:00+03:00
2024-12-28T19:46:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов."Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html
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россия, общество
Путин признал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе
Экстремизм назван одной из сложнейших проблем в новой стратегии противодействия