https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html
Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму
Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму - РИА Новости, 28.12.2024
Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму
Русофобия и ксенофобия пополнили основные понятия для Стратегии противодействия экстремизму в России, следует из указа президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:28:00+03:00
2024-12-28T19:28:00+03:00
2024-12-28T19:28:00+03:00
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Русофобия и ксенофобия пополнили основные понятия для Стратегии противодействия экстремизму в России, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. "Ксенофобия - проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также в отношении их отдельных представителей; русофобия - неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России", - сообщается в указе. В предыдущем указе от 2020 года в качестве основных понятий стратегии указывались, идеология, радикализм, экстремистская идеология, проявления экстремизма, субъекты противодействия экстремизму и собственно противодействие экстремизму
https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал основные понятия стратегии противодействия экстремизму
В стратегии противодействия экстремизму появились русофобия и ксенофобия