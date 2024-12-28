https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991830835.html
В Кремле заявили о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе
В Кремле заявили о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе - РИА Новости, 28.12.2024
В Кремле заявили о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критической ситуацию после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:35:00+03:00
2024-12-28T12:35:00+03:00
2024-12-28T13:01:00+03:00
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критической ситуацию после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива."Вы знаете, что ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", — сказал он.По словам Пескова, полный размер ущерба для окружающей среды пока что подсчитать невозможно, но специалисты этим тоже занимаются.Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, дмитрий песков
Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе
Песков: ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критической ситуацию после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива.
"Вы знаете, что ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", — сказал он.
По словам Пескова, полный размер ущерба для окружающей среды пока что подсчитать невозможно, но специалисты этим тоже занимаются.
Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива
. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае
ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.