https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы

"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы - РИА Новости, 28.12.2024

"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы

Тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Это непросто — в том числе из-за отсутствия должной поддержки РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:02:00+03:00

анапа

таманский полуостров

керченский пролив

зеленый патруль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

морская спасательная служба

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990737762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_291dc9f5a17c42fa0d7bd0287825e9c4.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Это непросто — в том числе из-за отсутствия должной поддержки со стороны региональных властей. А режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели только на днях. О том, что происходит на береговой линии, — в материале РИА Новости."Серьезная авария"В группе в соцсети, в которой с середины декабря объединились свыше ста тысяч человек, волонтеры планируют поездку в Анапу в праздничные выходные — обмениваются контактами, ищут попутку. Для уборки задействовали свыше 300 единиц техники. До того как ввели режим федерального ЧС, было в два раза меньше."Затянули. Хотя уже 15-го числа, в день крушения, было понятно: авария серьезная, — подчеркивает в комментарии РИА Новости директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. — Волонтерам, безусловно, было тяжело все это собирать вручную. Работы продолжаются — сотрудникам МЧС и Морской спасательной службы помогают также кадеты, военнослужащие. Все же расстояние приличное — около 50 километров: от поселка Волна на Таманском полуострове до Анапы, краем затронуло и село Большой Утриш. Следы мазута также на крымской стороне — чуть южнее Керчи".Из-за штормов специалисты Морспасслужбы не могли подобраться ближе к месту аварии для установки бонов (пенопластовых плавучих заграждений, которые останавливают движение пятна), а также обсыпать его сорбентом. Сейчас погода наладилась."Мешки под землей"Но ситуация в целом катастрофическая."Большое опасение вызывают места сбора загрязненного мазутом песка. Объемы колоссальные — скоро пойдет счет на сотни тысяч кубических метров вывезенного песка. Хотя содержание нефтепродуктов в нем невысокое, все же относится к отходам третьего класса опасности, — объясняет Роман. — Огромное количество грунта предстоит вывезти с берега".В первую неделю волонтеры сообщали, что мешки, в которых был песок с мазутом, никто не вывозил — "обращались за помощью в соответствующие службы, но никто не приезжал". Так мешки пролежали несколько суток, и топливо их разъело. Все стало вытекать обратно в грунт. Затем штормом их унесло в море — чистить побережье пришлось заново."Все из-за того, что не было налажено взаимодействие между волонтерами и официальными службами. Оперативно вывозилось только то, что собирали спасатели, —отмечает в беседе с РИА Новости эколог Георгий Каваносян. — Недавно разлетелось видео с мешками, которые нашли на глубине 50 сантиметров. Официальный ответ: водитель бульдозера их не заметил и проехал по ним, вкопав в землю. Но это все же единичный случай".Мазут, оставшийся в море, сейчас осел на дно. По словам Романа Пукалова, точное количество пока неизвестно. "Бентос, безусловно, сильно пострадал, — говорит он. — Как только температура повысится, мазут начнет всплывать на поверхность".Георгий, в свою очередь, указывает: даже при полной очистке побережья есть вероятность, что летом после штормов на пляжах могут появиться мазутные сгустки. Курортный сезон под угрозой."Лучше поздно, чем никогда"Крушение потерпели танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с экипажем 13 и 14 человек соответственно. Росморречфлот уточнял, что авария произошла из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море при этом вытекло около 40 процентов топлива.Подобное было в ноябре 2007-го, когда в Керченском проливе во время шторма танкер "Волгонефть-139" разломился пополам и в воду попало около двух тысяч тонн мазута."По сути, наступили на те же грабли. Тогда пятно ушло к Тамано-Запорожскому заказнику, погибли 35 тысяч птиц разных видов, — рассказывает Роман. — Сейчас масштабы поменьше". По данным оперативного штаба, спасли 1300 птиц, а погибло больше 200.Георгий подчеркивает: еще после событий 2007 года следовало разработать четкий план действий."Если мы собираемся и дальше эксплуатировать судна типа "Волгонефть", то на случай аварий заранее следовало заготовить мощности для вывоза загрязненного грунта, технику, боновые сорбирующие заграждения. И подобрать сорбенты под те марки мазута, который перевозит танкер, — перечисляет эколог. — А сейчас все организовывают на бегу. К примеру, тестировать сорбенты на берегу начали только 25-го числа! Нужен ведь подходящий. Какой именно используют официальные службы, мы пока не в курсе, поэтому давать оценку методике не можем".Эколог также указывает, что следует укрепить бонами всю береговую линию Таманского залива. Если ветер повернется в сторону заказника, где в это время года обитают свыше 500 тысяч птиц, и будет дуть в этом направлении от двух до четырех дней, то это, по словам эксперта, приведет к гибели большого количества особей."Это демотивирует"Только 26-го числа, по сообщению оперштаба Кубани, открылся пункт для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами пернатых. Там можно получить экипировку, там же сориентируют, где были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова.До этого же, по сути, все было организовано силами волонтеров и экологов различных организаций, в том числе оснащение средствами защиты. Также в соцсетях прошла информация, что местные жители ставили боны сами.РИА Новости отправило запрос властям Краснодарского края, чтобы узнать, действительно ли волонтеры и местные жители пытались справиться с бедой только своими силами. На момент публикации ответ не поступил.Только десять процентов всех спасенных птиц не погибнут, говорит Георгий Каваносян."Примерно столько же выжило при аварии в 2007 года. Статистика при подобных ЧС неутешительная. Даже если мы промыли птице желудок вовремя, прочистили, а она весело и энергично клюет проходящих мимо волонтеров из своей коробки — это не значит, что с ней все в порядке. Отравление нефтепродуктами серьезное: страдают все внутренние органы. К сожалению, в ближайшее дни будет фиксироваться падеж в реабилитационных центрах, куда их помещают, — обращает внимание эколог. — Безусловно, это демотивирует. Но при этом нужно помнить: часть в любом случае останется в живых. Поэтому всем нам нужно собраться с силами и продолжить борьбу".Добровольцы в первые дни после разлива создали сайт, где сообщают, что им нужно. Портал же опершатаба заработал на этой неделе.Желающим присоединиться к ликвидации последствий помогут с экипировкой и размещением.Только с центрального пляжа Анапы уже вывезли две тысячи тонн загрязненного песка, новые выбросы уже не фиксируют. С поверхности воды собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, а очищено 29,4 тысячи квадратных метров. Однако это лишь малая часть.

анапа

таманский полуостров

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

анапа, таманский полуостров, керченский пролив, зеленый патруль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), морская спасательная служба, крушение двух танкеров в керченском проливе