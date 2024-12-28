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"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы - РИА Новости, 28.12.2024
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08:00 28.12.2024 (обновлено: 08:02 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы - РИА Новости, 28.12.2024
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы
Тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Это непросто — в том числе из-за отсутствия должной поддержки РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:00:00+03:00
2024-12-28T08:02:00+03:00
анапа
таманский полуостров
керченский пролив
зеленый патруль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
морская спасательная служба
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990737762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_291dc9f5a17c42fa0d7bd0287825e9c4.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Это непросто — в том числе из-за отсутствия должной поддержки со стороны региональных властей. А режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели только на днях. О том, что происходит на береговой линии, — в материале РИА Новости."Серьезная авария"В группе в соцсети, в которой с середины декабря объединились свыше ста тысяч человек, волонтеры планируют поездку в Анапу в праздничные выходные — обмениваются контактами, ищут попутку. Для уборки задействовали свыше 300 единиц техники. До того как ввели режим федерального ЧС, было в два раза меньше.&quot;Затянули. Хотя уже 15-го числа, в день крушения, было понятно: авария серьезная, — подчеркивает в комментарии РИА Новости директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации &quot;Зеленый патруль&quot; Роман Пукалов. — Волонтерам, безусловно, было тяжело все это собирать вручную. Работы продолжаются — сотрудникам МЧС и Морской спасательной службы помогают также кадеты, военнослужащие. Все же расстояние приличное — около 50 километров: от поселка Волна на Таманском полуострове до Анапы, краем затронуло и село Большой Утриш. Следы мазута также на крымской стороне — чуть южнее Керчи&quot;.Из-за штормов специалисты Морспасслужбы не могли подобраться ближе к месту аварии для установки бонов (пенопластовых плавучих заграждений, которые останавливают движение пятна), а также обсыпать его сорбентом. Сейчас погода наладилась."Мешки под землей"Но ситуация в целом катастрофическая."Большое опасение вызывают места сбора загрязненного мазутом песка. Объемы колоссальные — скоро пойдет счет на сотни тысяч кубических метров вывезенного песка. Хотя содержание нефтепродуктов в нем невысокое, все же относится к отходам третьего класса опасности, — объясняет Роман. — Огромное количество грунта предстоит вывезти с берега".В первую неделю волонтеры сообщали, что мешки, в которых был песок с мазутом, никто не вывозил — "обращались за помощью в соответствующие службы, но никто не приезжал". Так мешки пролежали несколько суток, и топливо их разъело. Все стало вытекать обратно в грунт. Затем штормом их унесло в море — чистить побережье пришлось заново."Все из-за того, что не было налажено взаимодействие между волонтерами и официальными службами. Оперативно вывозилось только то, что собирали спасатели, —отмечает в беседе с РИА Новости эколог Георгий Каваносян. — Недавно разлетелось видео с мешками, которые нашли на глубине 50 сантиметров. Официальный ответ: водитель бульдозера их не заметил и проехал по ним, вкопав в землю. Но это все же единичный случай".Мазут, оставшийся в море, сейчас осел на дно. По словам Романа Пукалова, точное количество пока неизвестно. "Бентос, безусловно, сильно пострадал, — говорит он. — Как только температура повысится, мазут начнет всплывать на поверхность".Георгий, в свою очередь, указывает: даже при полной очистке побережья есть вероятность, что летом после штормов на пляжах могут появиться мазутные сгустки. Курортный сезон под угрозой."Лучше поздно, чем никогда"Крушение потерпели танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с экипажем 13 и 14 человек соответственно. Росморречфлот уточнял, что авария произошла из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море при этом вытекло около 40 процентов топлива.Подобное было в ноябре 2007-го, когда в Керченском проливе во время шторма танкер "Волгонефть-139" разломился пополам и в воду попало около двух тысяч тонн мазута."По сути, наступили на те же грабли. Тогда пятно ушло к Тамано-Запорожскому заказнику, погибли 35 тысяч птиц разных видов, — рассказывает Роман. — Сейчас масштабы поменьше". По данным оперативного штаба, спасли 1300 птиц, а погибло больше 200.Георгий подчеркивает: еще после событий 2007 года следовало разработать четкий план действий.&quot;Если мы собираемся и дальше эксплуатировать судна типа &quot;Волгонефть&quot;, то на случай аварий заранее следовало заготовить мощности для вывоза загрязненного грунта, технику, боновые сорбирующие заграждения. И подобрать сорбенты под те марки мазута, который перевозит танкер, — перечисляет эколог. — А сейчас все организовывают на бегу. К примеру, тестировать сорбенты на берегу начали только 25-го числа! Нужен ведь подходящий. Какой именно используют официальные службы, мы пока не в курсе, поэтому давать оценку методике не можем&quot;.Эколог также указывает, что следует укрепить бонами всю береговую линию Таманского залива. Если ветер повернется в сторону заказника, где в это время года обитают свыше 500 тысяч птиц, и будет дуть в этом направлении от двух до четырех дней, то это, по словам эксперта, приведет к гибели большого количества особей."Это демотивирует"Только 26-го числа, по сообщению оперштаба Кубани, открылся пункт для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами пернатых. Там можно получить экипировку, там же сориентируют, где были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова.До этого же, по сути, все было организовано силами волонтеров и экологов различных организаций, в том числе оснащение средствами защиты. Также в соцсетях прошла информация, что местные жители ставили боны сами.РИА Новости отправило запрос властям Краснодарского края, чтобы узнать, действительно ли волонтеры и местные жители пытались справиться с бедой только своими силами. На момент публикации ответ не поступил.Только десять процентов всех спасенных птиц не погибнут, говорит Георгий Каваносян.&quot;Примерно столько же выжило при аварии в 2007 года. Статистика при подобных ЧС неутешительная. Даже если мы промыли птице желудок вовремя, прочистили, а она весело и энергично клюет проходящих мимо волонтеров из своей коробки — это не значит, что с ней все в порядке. Отравление нефтепродуктами серьезное: страдают все внутренние органы. К сожалению, в ближайшее дни будет фиксироваться падеж в реабилитационных центрах, куда их помещают, — обращает внимание эколог. — Безусловно, это демотивирует. Но при этом нужно помнить: часть в любом случае останется в живых. Поэтому всем нам нужно собраться с силами и продолжить борьбу&quot;.Добровольцы в первые дни после разлива создали сайт, где сообщают, что им нужно. Портал же опершатаба заработал на этой неделе.Желающим присоединиться к ликвидации последствий помогут с экипировкой и размещением.Только с центрального пляжа Анапы уже вывезли две тысячи тонн загрязненного песка, новые выбросы уже не фиксируют. С поверхности воды собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, а очищено 29,4 тысячи квадратных метров. Однако это лишь малая часть.
анапа
таманский полуостров
керченский пролив
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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анапа, таманский полуостров, керченский пролив, зеленый патруль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), морская спасательная служба, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Таманский полуостров, Керченский пролив, Зеленый патруль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Морская спасательная служба, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы

Эколог Каваносян: после разлива мазута у Анапы выживут только 10% спасенных птиц

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Это непросто — в том числе из-за отсутствия должной поддержки со стороны региональных властей. А режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели только на днях. О том, что происходит на береговой линии, — в материале РИА Новости.

"Серьезная авария"

В группе в соцсети, в которой с середины декабря объединились свыше ста тысяч человек, волонтеры планируют поездку в Анапу в праздничные выходные — обмениваются контактами, ищут попутку. Для уборки задействовали свыше 300 единиц техники. До того как ввели режим федерального ЧС, было в два раза меньше.
«

"Затянули. Хотя уже 15-го числа, в день крушения, было понятно: авария серьезная, — подчеркивает в комментарии РИА Новости директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. — Волонтерам, безусловно, было тяжело все это собирать вручную. Работы продолжаются — сотрудникам МЧС и Морской спасательной службы помогают также кадеты, военнослужащие. Все же расстояние приличное — около 50 километров: от поселка Волна на Таманском полуострове до Анапы, краем затронуло и село Большой Утриш. Следы мазута также на крымской стороне — чуть южнее Керчи".

Из-за штормов специалисты Морспасслужбы не могли подобраться ближе к месту аварии для установки бонов (пенопластовых плавучих заграждений, которые останавливают движение пятна), а также обсыпать его сорбентом. Сейчас погода наладилась.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

"Мешки под землей"

Но ситуация в целом катастрофическая.
"Большое опасение вызывают места сбора загрязненного мазутом песка. Объемы колоссальные — скоро пойдет счет на сотни тысяч кубических метров вывезенного песка. Хотя содержание нефтепродуктов в нем невысокое, все же относится к отходам третьего класса опасности, — объясняет Роман. — Огромное количество грунта предстоит вывезти с берега".
В первую неделю волонтеры сообщали, что мешки, в которых был песок с мазутом, никто не вывозил — "обращались за помощью в соответствующие службы, но никто не приезжал". Так мешки пролежали несколько суток, и топливо их разъело. Все стало вытекать обратно в грунт. Затем штормом их унесло в море — чистить побережье пришлось заново.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
"Все из-за того, что не было налажено взаимодействие между волонтерами и официальными службами. Оперативно вывозилось только то, что собирали спасатели, —отмечает в беседе с РИА Новости эколог Георгий Каваносян. — Недавно разлетелось видео с мешками, которые нашли на глубине 50 сантиметров. Официальный ответ: водитель бульдозера их не заметил и проехал по ним, вкопав в землю. Но это все же единичный случай".
Мазут, оставшийся в море, сейчас осел на дно. По словам Романа Пукалова, точное количество пока неизвестно. "Бентос, безусловно, сильно пострадал, — говорит он. — Как только температура повысится, мазут начнет всплывать на поверхность".
Георгий, в свою очередь, указывает: даже при полной очистке побережья есть вероятность, что летом после штормов на пляжах могут появиться мазутные сгустки. Курортный сезон под угрозой.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

"Лучше поздно, чем никогда"

Крушение потерпели танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с экипажем 13 и 14 человек соответственно. Росморречфлот уточнял, что авария произошла из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море при этом вытекло около 40 процентов топлива.
Подобное было в ноябре 2007-го, когда в Керченском проливе во время шторма танкер "Волгонефть-139" разломился пополам и в воду попало около двух тысяч тонн мазута.
"По сути, наступили на те же грабли. Тогда пятно ушло к Тамано-Запорожскому заказнику, погибли 35 тысяч птиц разных видов, — рассказывает Роман. — Сейчас масштабы поменьше". По данным оперативного штаба, спасли 1300 птиц, а погибло больше 200.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Георгий подчеркивает: еще после событий 2007 года следовало разработать четкий план действий.
«

"Если мы собираемся и дальше эксплуатировать судна типа "Волгонефть", то на случай аварий заранее следовало заготовить мощности для вывоза загрязненного грунта, технику, боновые сорбирующие заграждения. И подобрать сорбенты под те марки мазута, который перевозит танкер, — перечисляет эколог. — А сейчас все организовывают на бегу. К примеру, тестировать сорбенты на берегу начали только 25-го числа! Нужен ведь подходящий. Какой именно используют официальные службы, мы пока не в курсе, поэтому давать оценку методике не можем".

Эколог также указывает, что следует укрепить бонами всю береговую линию Таманского залива. Если ветер повернется в сторону заказника, где в это время года обитают свыше 500 тысяч птиц, и будет дуть в этом направлении от двух до четырех дней, то это, по словам эксперта, приведет к гибели большого количества особей.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

"Это демотивирует"

Только 26-го числа, по сообщению оперштаба Кубани, открылся пункт для желающих отлавливать загрязненных нефтепродуктами пернатых. Там можно получить экипировку, там же сориентируют, где были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова.
До этого же, по сути, все было организовано силами волонтеров и экологов различных организаций, в том числе оснащение средствами защиты. Также в соцсетях прошла информация, что местные жители ставили боны сами.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры и казаки, задействованные в уборке мазута на берегу Анапы
Волонтеры и казаки, задействованные в уборке мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры и казаки, задействованные в уборке мазута на берегу Анапы
РИА Новости отправило запрос властям Краснодарского края, чтобы узнать, действительно ли волонтеры и местные жители пытались справиться с бедой только своими силами. На момент публикации ответ не поступил.
Только десять процентов всех спасенных птиц не погибнут, говорит Георгий Каваносян.
«

"Примерно столько же выжило при аварии в 2007 года. Статистика при подобных ЧС неутешительная. Даже если мы промыли птице желудок вовремя, прочистили, а она весело и энергично клюет проходящих мимо волонтеров из своей коробки — это не значит, что с ней все в порядке. Отравление нефтепродуктами серьезное: страдают все внутренние органы. К сожалению, в ближайшее дни будет фиксироваться падеж в реабилитационных центрах, куда их помещают, — обращает внимание эколог. — Безусловно, это демотивирует. Но при этом нужно помнить: часть в любом случае останется в живых. Поэтому всем нам нужно собраться с силами и продолжить борьбу".

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтмытая от мазута чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отмытая от мазута чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Добровольцы в первые дни после разлива создали сайт, где сообщают, что им нужно. Портал же опершатаба заработал на этой неделе.
Желающим присоединиться к ликвидации последствий помогут с экипировкой и размещением.
Только с центрального пляжа Анапы уже вывезли две тысячи тонн загрязненного песка, новые выбросы уже не фиксируют. С поверхности воды собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, а очищено 29,4 тысячи квадратных метров. Однако это лишь малая часть.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
 
АнапаТаманский полуостровКерченский проливЗеленый патрульМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Морская спасательная службаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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