Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости
Ефимов: еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости возвели на севере Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года девелоперы возвели на севере столицы почти 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В их числе – пять объектов деловой инфраструктуры совокупной площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, гостиницы, культурно-просветительские центры, а также здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на севере столицы для жителей благодаря новым объектам появилось около 2 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в текущем году в Западном Дегунине появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместили тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, спа-комплекс, сайл-студия, три бассейна, пространство с игровой комнатой и многое другое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года правительству города удалось реализовать десятки успешных проектов, в Москве повысилось качество городской среды.
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