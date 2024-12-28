https://ria.ru/20241228/efimov-1991808798.html

Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости

Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости - РИА Новости, 28.12.2024

Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости

Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:15:00+03:00

2024-12-28T14:15:00+03:00

2024-12-28T14:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года девелоперы возвели на севере столицы почти 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В их числе – пять объектов деловой инфраструктуры совокупной площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, гостиницы, культурно-просветительские центры, а также здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на севере столицы для жителей благодаря новым объектам появилось около 2 тысяч рабочих мест.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в текущем году в Западном Дегунине появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместили тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, спа-комплекс, сайл-студия, три бассейна, пространство с игровой комнатой и многое другое.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года правительству города удалось реализовать десятки успешных проектов, в Москве повысилось качество городской среды.

https://ria.ru/20241228/efimov-1991743968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы