Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/efimov-1991808798.html
Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости
Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости - РИА Новости, 28.12.2024
Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости
Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:15:00+03:00
2024-12-28T14:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года девелоперы возвели на севере столицы почти 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В их числе – пять объектов деловой инфраструктуры совокупной площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, гостиницы, культурно-просветительские центры, а также здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на севере столицы для жителей благодаря новым объектам появилось около 2 тысяч рабочих мест.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в текущем году в Западном Дегунине появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместили тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, спа-комплекс, сайл-студия, три бассейна, пространство с игровой комнатой и многое другое.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года правительству города удалось реализовать десятки успешных проектов, в Москве повысилось качество городской среды.
https://ria.ru/20241228/efimov-1991743968.html
https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d450e786a3cd25794c4a7358b8853360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в СВАО возвели еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости

Ефимов: еще 150 тысяч "квадратов" нежилой недвижимости возвели на севере Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московские девелоперы с начала 2024 года возвели 15 объектов нежилой недвижимости на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года девелоперы возвели на севере столицы почти 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В их числе – пять объектов деловой инфраструктуры совокупной площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, гостиницы, культурно-просветительские центры, а также здания коммерческой, промышленной и спортивной инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Вчера, 09:17
В сообщении уточняется, что на севере столицы для жителей благодаря новым объектам появилось около 2 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в текущем году в Западном Дегунине появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместили тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, спа-комплекс, сайл-студия, три бассейна, пространство с игровой комнатой и многое другое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года правительству города удалось реализовать десятки успешных проектов, в Москве повысилось качество городской среды.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро
27 декабря, 16:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала