https://ria.ru/20241228/efimov-1991744763.html

Ефимов: в Москве за год купили более 40 помещений в исторических зданиях

Ефимов: в Москве за год купили более 40 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 28.12.2024

Ефимов: в Москве за год купили более 40 помещений в исторических зданиях

Москва заключила с инвесторами в 2024 году договоры купли-продажи почти 5,8 тысячи квадратных метров недвижимости в исторических зданиях, сообщил заммэра Москвы РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:08:00+03:00

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2024-12-28T10:08:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва заключила с инвесторами в 2024 году договоры купли-продажи почти 5,8 тысячи квадратных метров недвижимости в исторических зданиях, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Бизнес проявляет высокий интерес к покупке городских объектов недвижимости в исторических зданиях. В 2024 году по итогам торгов и по преимущественному праву инвесторы приобрели 44 помещения в объектах культурного наследия общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Данная недвижимость находится в районах с высокой деловой и туристической активностью, добавляется в пресс-релизе. Помещения расположены в шести административных округах столицы. Большая часть помещений размещена в центре города – 33 объекта площадью более 4,5 тысячи квадратных метров.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подчеркнул, что примерно 70% проданных помещений в исторических зданиях удалось реализовать по итогам электронных торгов. В ходе них инвесторы купили 31 объект общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров.В сообщении добавляется, что самым крупным проданным историческим объектом стало помещение, площадь которого составляет 485,9 квадратного метра в объекте культурного наследия регионального значения "Главный дом городской усадьбы, 1820-е годы., 1845 год". Оно находится на улице Воронцово Поле.

https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html

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