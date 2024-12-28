https://ria.ru/20241228/efimov-1991743968.html

Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково

Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 28.12.2024

Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково

Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:17:00+03:00

2024-12-28T09:17:00+03:00

2024-12-28T09:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент затронет участок на Малой Филевской улице поблизости от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро."На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей. В результате после реализации проекта город получит почти 1,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Площадь участка составит 1,9 гектара. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет административно-деловой комплекс почти на 63 тысячи квадратных метров.Всего в Москве на разных стадиях проработки и реализации – почти 240 проектов КРТ. Ожидается, что редевелопмент затронет территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html

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