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Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 28.12.2024
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09:17 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/efimov-1991743968.html
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 28.12.2024
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:17:00+03:00
2024-12-28T09:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент затронет участок на Малой Филевской улице поблизости от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро."На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей. В результате после реализации проекта город получит почти 1,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Площадь участка составит 1,9 гектара. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет административно-деловой комплекс почти на 63 тысячи квадратных метров.Всего в Москве на разных стадиях проработки и реализации – почти 240 проектов КРТ. Ожидается, что редевелопмент затронет территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково

Ефимов: 2 гектара земли реорганизуют по КРТ в районе Фили-Давыдкове в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопмент затронет участок на Малой Филевской улице поблизости от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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"На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей. В результате после реализации проекта город получит почти 1,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Площадь участка составит 1,9 гектара. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет административно-деловой комплекс почти на 63 тысячи квадратных метров.
Всего в Москве на разных стадиях проработки и реализации – почти 240 проектов КРТ. Ожидается, что редевелопмент затронет территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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