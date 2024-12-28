https://ria.ru/20241228/efimov-1991743968.html
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково - РИА Новости, 28.12.2024
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:17:00+03:00
2024-12-28T09:17:00+03:00
2024-12-28T09:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент затронет участок на Малой Филевской улице поблизости от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро."На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей. В результате после реализации проекта город получит почти 1,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Площадь участка составит 1,9 гектара. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет административно-деловой комплекс почти на 63 тысячи квадратных метров.Всего в Москве на разных стадиях проработки и реализации – почти 240 проектов КРТ. Ожидается, что редевелопмент затронет территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html
https://ria.ru/20241227/efimov-1991635715.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: почти 2 гектара земли реорганизуют в районе Фили-Давыдково
Ефимов: 2 гектара земли реорганизуют по КРТ в районе Фили-Давыдкове в Москве
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.Почти 2 гектара земли застроят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в московском районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопмент затронет участок на Малой Филевской улице поблизости от станции метро "Пионерская" Филевской линии метро.
"На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей. В результате после реализации проекта город получит почти 1,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Площадь участка составит 1,9 гектара. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет административно-деловой комплекс почти на 63 тысячи квадратных метров.
Всего в Москве на разных стадиях проработки и реализации – почти 240 проектов КРТ. Ожидается, что редевелопмент затронет территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.