https://ria.ru/20241228/dron-1991911996.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.12.2024

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в Горловке, таким образом число пострадавших при атаках РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:34:00+03:00

2024-12-28T18:34:00+03:00

2024-12-28T18:48:00+03:00

горловка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в Горловке, таким образом число пострадавших при атаках ВСУ по городу в субботу увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что вследствие вооруженной украинской агрессии пострадали шесть человек. Он также сообщал, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на гражданский автомобиль по проспекту Ленина в городе."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины по проспекту Ленина (жилмассив "Строитель", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал он.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241225/lavrov-1991219475.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, происшествия