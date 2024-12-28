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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 28.12.2024 (обновлено: 18:48 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/dron-1991911996.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.12.2024
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в Горловке, таким образом число пострадавших при атаках РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:34:00+03:00
2024-12-28T18:48:00+03:00
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в Горловке, таким образом число пострадавших при атаках ВСУ по городу в субботу увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что вследствие вооруженной украинской агрессии пострадали шесть человек. Он также сообщал, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на гражданский автомобиль по проспекту Ленина в городе."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины по проспекту Ленина (жилмассив "Строитель", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал он.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991219475.html
горловка
россия
донецкая народная республика
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горловка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Горловке пострадал мирный житель

Мэр Приходько: дрон сбросил снаряд на автомобиль в Горловке, пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в Горловке, таким образом число пострадавших при атаках ВСУ по городу в субботу увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что вследствие вооруженной украинской агрессии пострадали шесть человек. Он также сообщал, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на гражданский автомобиль по проспекту Ленина в городе.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины по проспекту Ленина (жилмассив "Строитель", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал он.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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