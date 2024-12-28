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В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024
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16:54 28.12.2024 (обновлено: 17:13 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991893708.html
В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости
В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024
В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе заявил, что транслируемая информация была... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:54:00+03:00
2024-12-28T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе заявил, что транслируемая информация была неугодна правительствам этих стран.Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии/"Насколько мне известно, администрация Telegram не представила оснований для блокировки - очевидно, что транслируемая российскими журналистами информация неугодна правительствам этих стран", - сказал Боярский РИА Новости.По его словам, российские СМИ с каждым днём испытывают всё большее давление со стороны европейских и американских властей."Но, несмотря на информационный занавес, которым закрывается коллективный Запад от всего мира, правдивая и честная журналистика, новости, поставляемые российскими СМИ, останутся востребованными", - добавил парламентарий.
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политика, европа, госдума рф, telegram, в мире, сергей боярский
Политика, Европа, Госдума РФ, Telegram, В мире, Сергей Боярский
В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости

Боярский заявил, что информация в Telegram-канале РИА Новости неугодна Европе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе заявил, что транслируемая информация была неугодна правительствам этих стран.
Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии/
"Насколько мне известно, администрация Telegram не представила оснований для блокировки - очевидно, что транслируемая российскими журналистами информация неугодна правительствам этих стран", - сказал Боярский РИА Новости.
По его словам, российские СМИ с каждым днём испытывают всё большее давление со стороны европейских и американских властей.
"Но, несмотря на информационный занавес, которым закрывается коллективный Запад от всего мира, правдивая и честная журналистика, новости, поставляемые российскими СМИ, останутся востребованными", - добавил парламентарий.
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ПолитикаЕвропаГосдума РФTelegramВ миреСергей Боярский
 
 
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