https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991893708.html

В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости

В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе заявил, что транслируемая информация была... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:54:00+03:00

2024-12-28T16:54:00+03:00

2024-12-28T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе заявил, что транслируемая информация была неугодна правительствам этих стран.Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии/"Насколько мне известно, администрация Telegram не представила оснований для блокировки - очевидно, что транслируемая российскими журналистами информация неугодна правительствам этих стран", - сказал Боярский РИА Новости.По его словам, российские СМИ с каждым днём испытывают всё большее давление со стороны европейских и американских властей."Но, несмотря на информационный занавес, которым закрывается коллективный Запад от всего мира, правдивая и честная журналистика, новости, поставляемые российскими СМИ, останутся востребованными", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989579809.html

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политика, европа, госдума рф, telegram, в мире, сергей боярский