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Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024
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12:00 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/biznes-1991823672.html
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:00:00+03:00
2024-12-28T12:00:00+03:00
россия
бельгия
александр токовинин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений. "Такое ощущение, что продолжается разрушение того, что было построено в предшествующие годы и десятилетия. При том, что бельгийский бизнес и его представители расстроены такой ситуацией и хотели бы получить возможность восстановления сотрудничества и нормального взаимодействия со своими партнерами в России", - сказал собеседник агентства. Полностью интервью читайте на сайте www.ria.ru в 14.00 мск
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россия, бельгия, александр токовинин, евросоюз
Россия, Бельгия, Александр Токовинин, Евросоюз
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол

Посол Токовинин: бельгийский бизнес хочет восстановить торговые связи с Россией

© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Fotolia / Jackin
Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений.
"Такое ощущение, что продолжается разрушение того, что было построено в предшествующие годы и десятилетия. При том, что бельгийский бизнес и его представители расстроены такой ситуацией и хотели бы получить возможность восстановления сотрудничества и нормального взаимодействия со своими партнерами в России", - сказал собеседник агентства.
Полностью интервью читайте на сайте www.ria.ru в 14.00 мск
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес
19 декабря, 12:25
 
РоссияБельгияАлександр ТоковининЕвросоюз
 
 
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