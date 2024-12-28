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Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2024
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:00:00+03:00
2024-12-28T12:00:00+03:00
2024-12-28T12:00:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений. "Такое ощущение, что продолжается разрушение того, что было построено в предшествующие годы и десятилетия. При том, что бельгийский бизнес и его представители расстроены такой ситуацией и хотели бы получить возможность восстановления сотрудничества и нормального взаимодействия со своими партнерами в России", - сказал собеседник агентства. Полностью интервью читайте на сайте www.ria.ru в 14.00 мск
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россия, бельгия, александр токовинин, евросоюз
Россия, Бельгия, Александр Токовинин, Евросоюз
Бельгийский бизнес хочет восстановить отношения с Россией, заявил посол
Посол Токовинин: бельгийский бизнес хочет восстановить торговые связи с Россией