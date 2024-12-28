https://ria.ru/20241228/biznes-1991789210.html

Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП

Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП - РИА Новости, 28.12.2024

Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП

Российский бизнес сможет работать и при курсе в 105 рублей за доллар, главное, чтобы ситуация была предсказуема, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:58:00+03:00

2024-12-28T06:58:00+03:00

2024-12-28T07:22:00+03:00

экономика

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский бизнес сможет работать и при курсе в 105 рублей за доллар, главное, чтобы ситуация была предсказуема, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90-100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100-105 рублей стоит доллар", - сказал Шохин. Он уточнил, что "главное – предсказуемость курса, это важно и для экспортеров, и для импортеров, даже если у них расчеты в национальных валютах". "Поэтому, я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8-9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100-105 рублей за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону", - добавил глава союза. Он считает, что "ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс, к курсу можно приспособиться". "Естественно, мы не требуем, чтобы Центральный банк держал курс и зафиксировал его. Задача ЦБ - минимизировать эти колебания в разумном коридоре, регуляторные меры у него для этого есть, и это не только ключевая ставка, но и надзорные инструменты, которые он использует", - заключил Шохин.

https://ria.ru/20241214/potanin-1989226849.html

https://ria.ru/20241130/dollar-1986610101.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)