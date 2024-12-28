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Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП - РИА Новости, 28.12.2024
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06:58 28.12.2024 (обновлено: 07:22 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/biznes-1991789210.html
Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП
Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП - РИА Новости, 28.12.2024
Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП
Российский бизнес сможет работать и при курсе в 105 рублей за доллар, главное, чтобы ситуация была предсказуема, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:58:00+03:00
2024-12-28T07:22:00+03:00
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский бизнес сможет работать и при курсе в 105 рублей за доллар, главное, чтобы ситуация была предсказуема, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90-100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100-105 рублей стоит доллар", - сказал Шохин. Он уточнил, что "главное – предсказуемость курса, это важно и для экспортеров, и для импортеров, даже если у них расчеты в национальных валютах". "Поэтому, я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8-9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100-105 рублей за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону", - добавил глава союза. Он считает, что "ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс, к курсу можно приспособиться". "Естественно, мы не требуем, чтобы Центральный банк держал курс и зафиксировал его. Задача ЦБ - минимизировать эти колебания в разумном коридоре, регуляторные меры у него для этого есть, и это не только ключевая ставка, но и надзорные инструменты, которые он использует", - заключил Шохин.
https://ria.ru/20241214/potanin-1989226849.html
https://ria.ru/20241130/dollar-1986610101.html
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экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП

Глава РСПП Шохин заявил, что российский бизнес переживет доллар по 105 рублей

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский бизнес сможет работать и при курсе в 105 рублей за доллар, главное, чтобы ситуация была предсказуема, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90-100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100-105 рублей стоит доллар", - сказал Шохин.
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Он уточнил, что "главное – предсказуемость курса, это важно и для экспортеров, и для импортеров, даже если у них расчеты в национальных валютах".
"Поэтому, я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8-9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100-105 рублей за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону", - добавил глава союза.
Он считает, что "ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс, к курсу можно приспособиться".
"Естественно, мы не требуем, чтобы Центральный банк держал курс и зафиксировал его. Задача ЦБ - минимизировать эти колебания в разумном коридоре, регуляторные меры у него для этого есть, и это не только ключевая ставка, но и надзорные инструменты, которые он использует", - заключил Шохин.
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